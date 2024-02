Duna Parte 2: o caminho do profeta sob a visão de seu diretor Denis Villeneuve

As palavras de Denis Villeneuve, “Tenho medo de dizer, mas acredito que é o filme para o qual nasci”, foram ditas durante a conferência oficial de lançamento de ‘Duna: Parte 2′. O filme entrou em cartaz nos cinemas de todo o território nacional no dia 25 de fevereiro.

A afirmação do canadense não só é válida por trazer nas costas o sucesso de filmes como ‘Blade Runner 2049′, ‘A Chegada’ ou as duas partes que compõem ‘Sicario’; a isso se soma sua capacidade de levar para a tela grande os conceitos do estadunidense Frank Herbert, responsável por deixar registrada a história de ‘Duna’ em 1965, trama que ganhou vida no cinema sob a direção de David Lynch em 1984.

Com a primeira parte da versão de Duna de Villeneuve, foram mostradas, como visões, o que aconteceria com o império Atraides, que veria sua decadência com a morte do Duque Leto Atreides, que ao falecer deixaria Paul Atraides (Timothée Chalamet) como seu sucessor, o qual, por ordem do Barão da Casa Harkonnen, foi enviado para morrer no meio do deserto que compõe todo o planeta Arrakis, junto com sua mãe Jessica Atreides (Rebecca Ferguson).

Duna Parte 2 Warner Bros

“Eu sabia que era uma introdução a um mundo e que esta entrada seria uma espécie de aperitivo, já que a parte dois é o prato principal”, afirmou Villeneuve, após ser questionado na conferência sobre a consolidação desta sequência, a qual, para não dar spoilers, guiaremos sob as concepções do caminho do profeta.

E é que desde o primeiro encontro vemos Paul com Chani, personagem que nas visões do protagonista é visualizada como seu ponto de ancoragem emocional, fator que é deixado de lado pelo aprendizado que Chani proporciona para que o agora líder Atreides adquira as habilidades necessárias para validar as afirmações de Stilgar (Javier Bardem), que o vê como o salvador do povo Fremen.

Mas um messias não pode validar seu título sem antes enfrentar dificuldades, as quais, neste caso, serão apresentadas pela aparição de Feyd-Rautha (Austin Butler), o antagonista que assumirá a liderança dos Harkonnen, depois que o Barão tirar essa distinção de seu irmão Rabban (Dave Bautista).

Duna Parte 2 Warner Bros

"Cada centímetro, cada segundo deste filme, sai de mim; eu queria que este filme fosse o mais musculoso, com mais ação; até o ponto em que o protagonista se torna um homem que tem que tomar uma grande decisão, em que está em jogo vingar seu pai e seguir seu destino, algo que talvez possa levar ao caos ou seguir o caminho certo, é uma tragédia", com este fechamento de Villeneuve, queremos deixar para vocês, queridos leitores, algumas coisinhas no ar para que comprem seus ingressos e preparem seus bons petiscos para desfrutar deste filme da Warner Bros, que tem uma duração de 2 horas e 46 minutos.

Dentro delas: descobrir os segredos da descendência Atreides, associados à dinastia Harkoneen; a aparição de Anya Taylor Joy, como a filha de Jessica Atreides; o confronto mortal entre Paul e Feyd-Rautha, duelo que tem como ato prévio o que seria o fim do amor entre Paul e Chani.