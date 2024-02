Dragon Ball Super torna-se o mangá mais lido em espanhol: aqui está o top 5 no Manga Plus

Dragon Ball Super retorna ao topo do ranking mensal, como o mangá mais lido em espanhol, na famosa revista Manga Plus.

As histórias de Akira Toriyama, ilustradas por Toyotaro, superaram Boruto, Jujutsu Kaisen e One Piece na contagem de fevereiro, graças ao episódio mais recente da série, o #102, que mostrou o início da batalha entre Gohan e Goku no máximo poder.

Dragon Ball Super acabou de concluir o desenvolvimento de Super Hero, que se encarregou de contar o que já tínhamos visto no mais recente longa-metragem do anime. Apenas serviu para confirmar que Gohan alcançou o Modo Besta e que Piccolo agora se transforma em Orange e é capaz de igualar em poder a um saiyajin.

No episódio mais recente, começa um novo arco, do qual ainda não se conhecem muitos detalhes sobre as ameaças que os Guerreiros Z terão que enfrentar.

Gohan alcançou o Modo Besta no arco anterior, enquanto Goku vinha aprimorando seu Instinto Superior durante todo esse tempo.

Goku estava no planeta de Bills, o Deus da Destruição, e sentiu o ki de Gohan mesmo estando a milhões de anos-luz de distância, revelando que o poder do saiyajin híbrido está em outro nível.

Agora os dois estão juntos e prontos para se enfrentar. Eles não deram muitas voltas e decidiram começar a lutar com suas transformações máximas: o Ultra Instinto de Goku e a Besta de Gohan. Quando o jovem saiyajin executou sua transformação, tanto seu pai quanto Vegeta ficaram sem palavras.

A reação dos dois, que mostramos nas imagens abaixo, revela o misterioso segredo sobre o poder de Gohan. Fica claro que o filho de Milk é o ser mais poderoso do universo, o que emociona Vegeta e Goku, pois ambos expressam satisfação em seus rostos ao saber que há um guerreiro do bem tão ou mais poderoso que eles.

Dragon Ball Super EP #102 manga

Dragon Ball Super: o mais lido do Manga Plus

Dragon Ball Super é o número 1 no Manga Plus, que possui as histórias em inglês e espanhol. Em segundo lugar está Boruto, em terceiro Jujutsu Kaisen, em quarto One Piece e em quinto Chainsaw Man.