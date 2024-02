Conheça os artistas que se apresentarão no Oscar 2024

No próximo dia 10 de março será realizada a 90ª edição do Oscar, que contará com grandes surpresas, incluindo as apresentações musicais que farão parte da cerimônia, representando cada um dos filmes indicados em diferentes categorias.

O teatro Dolby localizado em Los Angeles será testemunha de uma noite cheia de emoções como parte da celebração da indústria cinematográfica que se reúne para honrar o talento de produtores, atores, diretores, realizadores, animadores e cantores.

Artistas que se apresentarão no Oscar 2024

Cada vez falta menos para a celebração da nova edição dos prêmios, por isso a Academia começa a revelar mais detalhes da cerimônia, especialmente relacionados aos artistas que se apresentarão diante dos indicados e convidados.

A esse respeito, Ryan Gosling confirmou sua participação para interpretar ‘I’m Just Ken’, música que se tornou popular nas redes sociais após o lançamento do filme ‘Barbie’; por outro lado, Billie Eilish e Finneas O’Connell cantarão ‘What Was I Made For?’, que faz parte da mesma trilha sonora.

Becky G foi outra das artistas confirmadas para interpretar a música ‘The Fire Inside’ que faz parte do filme ‘Flamin’ Hot’, juntamente com os cantores nativos que fizeram parte de ‘Killers of the Flower Moon’.