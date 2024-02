BBB 24: Wanessa Camargo deve ser a próxima eliminada do reality show?

“Todos concordam que a Wanessa Camargo deve ser a próxima eliminada?”. Tal pergunta feita por um fã do BBB 24 nas redes sociais viralizou depois que a cantora brigou com Davi.

Após a eliminação de Rodriguinho e Yasmin Brunet como alvo, a cantora está na mira do público para o próximo paredão do BBB, que será formado no fim de semana. Se depender da web, a famosa está fora do reality rapidinho.

Nos comentários da publicação, que coloca uma foto de Wanessa Camargo em preto e branco, fãs comentaram que “já está na hora da cantora ir cuidar dos filhos em casa”. Há também quem diga que ela precisa enfrentar tudo que fez dentro do Big Brother Brasil, mas aqui fora, participando do Rede BBB.

“A Wanessa tomou em cheio do Davi campeão”, comentou outro fã, que destacou diversas vezes que o baiano vai ser o vitorioso do BBB 24.

Wanessa ganha apoio dos fãs

Porém nem todos concordam com a saída da famosa do BBB. Depois da briga com Davi, muitos fãs afirmaram que ela estava correta ao afirmar que ele é um “moleque”. Entre muitos comentários de força e guerreira, diversas pessoas destacaram que Wanessa joga bem.

“A Wanessa é coerente, equilibrada, madura, mãezona e sensível. Não era sua fã, mas agora gostaria de ser sua amiga”, disse uma anônima.

Festa BBB 24: Bia chora ao ver sua festa temática no reality Reprodução/Globo (Reprodução/Globo)

Há também quem afirme que a filha de Zezé Di Camargo é a única que consegue enfrentar Davi de frente: “Jamais, só depois do Davi encrenca, por falar nisso”.

Vale destacar que na noite desta quinta-feira (29) uma nova prova do líder acontece dentro do BBB 24. Depois da eliminação de Rodriguinho, quem será o próximo a deixar o Big Brother Brasil?

