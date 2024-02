BBB 24: Sem televisão? Namorada de Davi explica o motivo do brother não conhecer famosas no reality Imagem: reprodução Instagram

Mais jovem da edição do BBB 24 com 21 anos, o nome de Davi repercutiu nas redes sociais novamente na última quarta-feira (28) após o brother não reconhecer a atriz Deborah Secco.

Durante uma rápida visita da celebridade no reality, o jovem chegou a questionar se Deborah era uma nova participante vinda de outro país, algo que não foi bem visto pelos internautas, que chegaram a levantar a hipótese do participante apenas fingir que não conhece nomes como Deborah Secco, Bruna Marquezine e até mesmo Rodriguinho, que Davi não sabia quem era no começo do reality.

passando mal que o davi não sabia quem era a deborah secco pic.twitter.com/1PlT1UhYhV — luscas (@luscas) February 28, 2024

Contudo, segundo a namorada Mani Rêgo, o motorista de aplicativo desconhecia quem eram essas pessoas famosas devido ao seu contexto social e hábitos de vida.

Em entrevista ao site Quem, a mulher explicou que Davi cresceu em um ambiente religioso e não utiliza rede sociais, tendo um contado limitado com a cultura pop.

“Ele cresceu frequentando igreja infância e adolescência, sem o hábito de usar rede social”, diz Mani, de 42 anos.

Até mesmo o relacionamento do casal com 20 anos de diferença não influenciou o jovem, pois a dona de lanchonete disse que também não costuma acompanhar a mídia tradicional.

“Mesmo eu conhecendo alguns artistas da minha geração no campo musical, e alguns atores, nós não falávamos sobre. Quase todos eles não têm mais o hábito de TV, ma sim de internet, e não faz nem dois meses desde que criei minha primeira conta em rede social. Nesse ponto somos bem parecidos”.

Deborah Secco não se importou com a falta de conhecimento de Davi

Após a visita, Deborah Secco foi questionada sobre a falta de conhecimento de Davi sobre a sua carreira. “Você se incomoda do Davi falar que não te conhecia?”, questionou uma pessoa no X (antigo Twitter). A atriz então disse: “Não me incomodo nem um pouco. Não é porque sou famosa que as pessoas são obrigadas a me conhecer”.

BBB 24: Sem televisão? Namorada de Davi explica o motivo do brother não conhecer famosas no reality Imagem: reprodução redes sociais

