A transformação de Letizia: a aparência renovada e jovial da rainha que impressiona

Já se passaram 20 anos desde que Letizia Ortiz e o príncipe Felipe se casaram. A grande transformação da Princesa das Astúrias ao longo destes 20 anos, em termos de estilo foi acompanhada por uma evolução de beleza muito favorecedora para a realeza.

De acordo com a revista Mujer Hoy, Letizia nunca foi uma seguidora fiel das tendências, mas sempre se manteve entre a elegância e a sutileza que marca o protocolo na realeza.

As mudanças deles em 20 anos de casamento têm sido para melhor e aqui explicamos o quão notáveis são.

Letizia de namorada a esposa

No dia do seu compromisso com o príncipe Felipe, a jornalista Letizia Ortiz Rocasolano posou no Palácio de El Pardo, em Madri, com um look de beleza que nada tem a ver com a sua imagem atual e que marcava o início da sua nova vida.

Mechas loiras, corte de cabelo curto com perfil muito desfiado, delineado em verde na linha d’água inferior (seu favorito há anos), blush bem marcado e um batom fosco em tom cereja. Essa Letizia ficou para trás há alguns anos.

Outra mudança da realeza é a dos penteados. Eles são necessários em um contexto de gala, mas não são adequados para os seus inícios na monarquia espanhola.