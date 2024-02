‘A rainha das lágrimas’ e sua equipe estelar consolidam a Netflix como o lar do K-Romance

A Netflix reforçará sua reputação como o destino incomparável para o K-Romance com a estreia de A Rainha das Lágrimas que chega em 9 de março. Esta série foca nos dramáticos altos e baixos do casamento de Hong Hae-in (Kim Ji Won), uma chaebol de terceira geração, e Baek Hyun-woo (Kim Soo Hyun), o humilde filho do chefe de uma vila, agora em seu terceiro ano de casamento.

Criada por Park Ji-Eun - a escritora responsável por sucessos mundiais como "Crash Landing on You" e "My Love from the Star" - e estrelada pela dupla Kim Soo Hyun e Kim Ji Won, A Rainha das Lágrimas cativará o público global com sua experiente equipe de criadores de conteúdo romântico.

A série foca na complexa dinâmica do casal Baek Hyeon-woo e Hong Hae-in, questionando os papéis tradicionais e explorando as profundezas de seu relacionamento. A Rainha das Lágrimas combina amor, comédia, poder e os desafios da vida matrimonial, onde tudo se destaca graças à química entre Kim Soo Hyun e Kim Ji Won.

‘A Rainha das Lágrimas’ chega a Netflix em 9 de março Netflix

‘A Rainha das Lágrimas’ chega a Netflix em 9 de março Netflix

Após o sucesso internacional de King the Land e Doona!, a Netflix continua demonstrando seu domínio como “lar do K-Romance” com A rainha das lágrimas. King the Land cativou os corações de todo o mundo, fundindo os mundos de Gu Won e Cheon Sa-rang em um romance que liderou as listas da Netflix em 43 países por nove semanas. Doona! consolidou ainda mais esse status ao narrar o romance inesperado entre um estudante universitário e uma ídolo aposentada do K-Pop. Sob a liderança do elenco estelar de Kim Soo Hyun, Kim Ji Won e Park Ji-Eun, A rainha das lágrimas explorará as complexidades de um “casal chaebol único”, construindo uma história de intriga e romance que define a essência do K-Romance.