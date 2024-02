Kylian Mbappé continua brincando com as intenções do Real Madrid. O jogador francês ainda não confirmou completamente o contrato com o clube mais importante da Europa, embora uma cláusula tenha vazado nas últimas horas.

Um pedido incomum

Foi destacado que o campeão do mundo em 2018 solicitou que seu irmão Ethan Mbappé seja incluído na operação, o jovem de 17 anos atualmente está ligado ao Paris Saint Germain.

Kyliam Mbappé Getty images (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Características

Ethan estreou aos 16 anos com o clube parisiense, ele demonstrou qualidades técnicas e físicas que o tornam um prospecto muito promissor para o futuro do futebol.

Resposta do Real Madrid

O clube espanhol não hesitou em dar um sim enfático. Ou seja, o jovem chegaria para o início da próxima temporada, embora a ideia seja integrá-lo à equipe principal como a do Castilla e assim promover uma maior adaptação.

A decisão do Real Madrid de acolher Ethan Mbappé não só responde a uma estratégia esportiva, mas também é influenciada pelo desejo de Kylian de ter seu irmão ao seu lado na capital espanhola.

Kyliam Mbappé Getty Images (Julian Finney/Getty Images)

Jean-Claude Lafargue, ex-diretor do centro de futebol de Clairefontaine, declarou: “É um volante muito elegante. Tem muita facilidade para jogar, é muito inteligente. É promissor, com certeza.”

A saída é iminente.

O emir do Catar, Tamim ben Hamad Al-Thani, não tentou convencer o jogador de futebol Kylian Mbappé a ficar no PSG durante o jantar de gala ao qual ambos compareceram na terça-feira no Eliseu, conforme indicam os meios de comunicação franceses nesta quarta-feira.

De acordo com os participantes do jantar de gala durante a visita de Estado de Al-Thani a Paris, citados pela RMC.