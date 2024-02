[VÍDEO] Tom de despedida? Ana Maria fala de signo, despertador e 24 anos de Globo

Em um novo vídeo, Ana Maria Braga emocionou os fãs ao falar sobre diferentes assuntos, como signo, despertador e 24 anos de Globo. Com um leve tom de despedida para alguns fãs da apresentadora do Mais Você, a publicação começa querendo saber o que a mãe dela acharia deste novo momento da vida.

Sem pensar muito, a famosa apresentadora das manhãs respondeu: “Ela iria ficar muito orgulhosa da filha dela. Ela era orgulhosa da filha dela, sempre foi. Às vezes não”.

Ana Maria Braga mantém perfil ativo no TikTok (Reprodução/TikTok)

Em seguida, um despertador toca e Ana Maria começa a narrar sobre sua rotina na Globo e fala sobre o seu signo: “Então, gente, assim né...quando você comemora 24 anos numa empresa...tem gente que muda de emprego a vida inteira, né? Que também é o estilo de cada um, mas eu sou ariana teimosa”, brinca a loira.

Na reflexão, postada no TikTok, a titular do Mais Você faz uma retrospectiva da carreira, sem comentar as demais emissoras que trabalhou: “Então, quando eu olho para trás, depois desses 24 anos aqui [Globo] e mais 9 anos, que eu vim acreditando nessa profissão de falar com as pessoas, passa um filmaço na cabeça”.

As mudanças de horário do programa também são recordações da celebridade: “Você lembra que todos os dias, ao longo desse tempo, o telefone já tocou mais cedo, depois tocou um pouco mais tarde, depois voltou a tocar cedo. Agora, quando eu acordo, eu tenho uma senhora motivação para sair da cama e tocar o dia como ele é”.

Além da mãe e do Mais Você, Ana fala sobre o tempo a partir do crescimento dos filhos e lembra que todos já são pais e mães: “A minha moçada estava aí pré-adolescente e hoje já são pais, mães. Eu já estou às vésperas do quinto neto e o que é legal é que cada dia é um dia”.

