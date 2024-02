Salário alto e sem projeto fixo: novas razões para demissão de Fátima Bernardes

A demissão de Fátima Bernardes da Globo segue dando o que falar na web. Depois de fazer muito sucesso no Jornal Nacional e migrar para o entretenimento, com o Encontro, a famosa está sem um contrato fixo na emissora. Mas, novas informações sobre este assunto vazaram.

Segundo o colunista Matheus Baldi, duas coisas teriam motivado o rompimento com a jornalista, que ficou mais de 37 anos na Globo. Em seu canal, o ex-Band disse que o alto salário e a falta de um projeto fixo seriam as razões para Fátima ser cortada do quadro de funcionários.

“Ela está desenvolvendo um novo projeto, um novo produto. Existe uma grande interrogação sobre o formato ideal para Fátima fazer. Ela quer continuar na TV, ela não tinha esse planejamento de deixar a emissora. Mas, eles entenderam que esse salário alto, fixo, para ela não ter um projeto consolidado, estar no ar e gerar lucros para o canal não faz parte da nova política”, destacou o jornalista.

Em seu canal, Baldi também afirma que durante uma reunião, a direção da Globo e a apresentadora entenderam que o seu afastamento seria o melhor caminho.

Fátima Bernardes conversa com os fãs

A demissão de Fátima Bernardes pegou muitos fãs de surpresa e a famosa resolveu responder pelas redes sociais sobre o futuro. Segundo a jornalista, ela não é mais exclusiva do canal, mas já trabalha em novos projetos que devem ser colocados no ar em breve.

“Foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa”.

Fátima Bernardes disse que o seu último contrato por obra foi fechado para a apresentação dos realities The Voice Brasil e Kids, que não foram renovados para este ano. Agora, a Globo trabalha com novas ideias para Fátima.

