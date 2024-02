Saiba o detalhe que mais surpreendeu na transformação de Christina Aguilera e não é a sua perda de peso

Christina Aguilera A cantora surpreendeu a todos com sua transformação física (The Drew Barrymore Show)

Christina Aguilera não parou de surpreender com sua transformação física nos últimos anos; no entanto, sua participação mais recente no talk show de Drew Barrymore, The Drew Barrymore Show, deixou a todos atônitos.

A cantora conversou com a atriz sobre sua trajetória e compartilharam algumas histórias dos encontros que tiveram, assim como a admiração que uma tem pela outra.

Num momento, Drew Barrymore confessa a Christina que uma vez a viu de longe, mas se arrependeu de não ter se aproximado para cumprimentá-la. A atriz apontou que "mais do que por vergonha", foi por não querer incomodá-la, ao que a cantora respondeu que "isso acontece o tempo todo com ela".

""Eu também sou muito tímida. Especialmente quando eu respeito alguém, menos contato visual eu faço e sou a pessoa mais estranha com esse tipo de coisas", disse Christina antes de apontar que em uma ocasião "reuniu coragem" para se aproximar e cumprimentar Drew Barrymore. "Foi no Ivy e eu estava muito 'verde' em Los Angeles, era uma adolescente e tudo me surpreendia. Então lá estava Drew Barrymore sentada na mesa ao lado e ela se levantou para ir ao banheiro e eu pensei 'este é o meu momento' e disse 'olá, sou Christina Aguilera. Sou sua fã e estou aqui para gravar meu primeiro álbum e só queria dizer oi' (...) Você foi a celebridade mais amável, tão calorosa e nunca esqueci isso de você, então obrigada".

"Uau, parece a Christina Aguilera de Genie in a Bottle en 1999"; "Além de parecer jovem, a sua voz também é diferente"; "Essa entonação de voz é a mesma de quando ela estreou"; "É irreal vê-la! Parece e soa como uma jovem de 20 anos"; "Tem o mesmo tom de voz de quando era adolescente, que impressão"; "Ok, ela perdeu peso, mas a sua voz também rejuvenesceu! Soa como nos seus 20 anos"; expressaram internautas em redes sociais.

A transformação de Christina Aguilera

Christina Aguilera sempre foi um ícone na indústria do entretenimento, mas nos últimos meses surpreendeu com uma transformação radical que fez com que muitos apontassem que ela parece 20 anos mais jovem. A cantora atualmente tem 43 anos e deixou claro que está no seu melhor momento. No entanto, sua transformação não foi da noite para o dia, nem um processo fácil, já que por muitos anos foi muito criticada por sua aparência.

Embora sempre tenha sido muito magra, sua gravidez, os estragos após o parto, cuidar de sua filha e as flutuações hormonais a levaram a um inevitável aumento de peso. Isso não a impediu de continuar se mostrando sexy, nem de se importar com os comentários, mas ela sempre lutou para recuperar a figura que a caracterizou nos anos noventa.

Nos últimos anos, Aguilera tem experimentado uma notável perda de peso, cerca de 18 quilos, e tem falado abertamente em várias entrevistas sobre como abraçou sua nova imagem corporal. Segundo a revista Health, a cantora de 43 anos expressou que realmente “odiava estar muito magra” e aprendeu a amar suas “novas curvas”.

Depois de anos de flutuações em seu peso, Aguilera decidiu optar por uma figura forte e esbelta enquanto ainda se sentia confortável com suas formas naturais. Ela compartilhou que seu segredo está em seguir um rigoroso regime de exercícios e manter uma dieta saudável e equilibrada.

Ao longo dos anos, Aguilera tem sido objeto de escrutínio por parte da imprensa e seus seguidores devido às suas mudanças de peso. Em 2008, após dar à luz seu filho Max, ganhou considerável peso durante a gravidez, o que gerou inúmeros comentários na mídia.

Depois de dar à luz, Aguilera perdeu 18 quilos seguindo uma dieta de 1600 calorias por dia e adotando a conhecida dieta Rainbow, baseada principalmente em alimentos vegetais e na incorporação de frutas e legumes de cores brilhantes em sua alimentação.

Em 2010, enquanto se preparava para seu papel no bem-sucedido filme ‘Burlesque’, Aguilera perdeu peso novamente. No entanto, pouco depois, enfrentou angústia emocional devido ao seu divórcio do compositor musical Jordan Bratman, o que resultou em outra mudança em seu peso.

Em 2020, durante uma entrevista com a L’Officiel Italia, Aguilera revelou que parou de seguir dietas rigorosas e agora se concentra em comer de forma saudável, optando por alimentos integrais e eliminando completamente os lanches açucarados de sua dieta.