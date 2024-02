Renascer: João Pedro decidido a ir embora da fazenda Jequitibá-Rei

Em Renascer, na fazenda Jequitibá-Rei, João Pedro (Juan Paiva) está decidido a ir embora e pede ao pai que acerte suas contas. Mas, José Inocêncio (Marcos Palmeira) não aceita a decisão do filho, e Mariana (Theresa Fonseca) afirma que o marido não é justo com o rapaz, que sempre se sentiu menosprezado.

A esposa do protagonista da novela das 9 ainda avisa que não vai deixar João Pedro sair da fazenda e vai atrás dele na casa de Morena (Ana Cecília Costa). A mulher de Deocleciano (Jackson Antunes) aproveita a oportunidade e joga na cara de Mariana que ela é a maior responsável pelo conflito entre pai e pai.

Remake de Renascer: Juan Paiva e Renan Monteiro gravam cena importante da novela (Estevam Avellar/Globo)

Mesmo assim, ela segue com o plano e tenta convencer João Pedro a ficar, mas o jovem afirma que está fugindo dela, deixando Mariana desconcertada.

Outros spoilers de Renascer

Nos próximos capítulos, Tião (Irandhir Santos) procura José Inocêncio e conta sobre o desejo de ter um diabinho assim como o fazendeiro, para abrir seus caminhos. O protagonista, então, dá a receita para Tião criar seu próprio diabinho.

Joana (Alice Carvalho) também avisa a Dona Patroa (Camila Morgado) que Egídio (Vladimir Brichta) furta suas roupas do varal, e descobre que a mulher do fazendeiro veste as peças a pedido do marido.

Em Renascer, Mariana diz para José Inocêncio que não iria traí-lo com João Pedro (Fábio Rocha/Globo)

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

