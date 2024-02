Renascer: Egídio se aproxima de Tião para saber mais sobre Joana; confira

Egídio (Vladimir Brichta) está obcecado por Joana (Alice Carvalho) desde que resolveu abrigar Tião (Irandhir Santos) e a família em sua fazenda, em Renascer. Fazendo-se passar por bom patrão, o vilão convida Tião para um dedo de prosa na mercearia para sondar mais sobre Joana.

A sequência acontece nesta quarta-feira (28), quando ele oferece bebida alcoólica para o funcionário, que não tem o costume de beber, e começa a perguntar sobre o passado e a vida de casado de Tião. Para não fazer desfeita, ele aceita a oferta e acaba falando mais do que devia.

Ao chegar em Renascer, Tião Galinha confessa crime para proteger Joana (Fábio Rocha/Globo)

Durante a conversa, Tião confessa ter matado dois homens nos tempos em que era catador de caranguejo para defender Joana. A informação surpreende Egídio, que fica tenso, mas disfarça a preocupação.

Tião aproveita a oportunidade e comenta com Egídio sobre o sumiço do vestido de Joana do varal, sem imaginar que o patrão é o autor dos furtos. Pouco tempo depois, Joana vê sua calcinha de volta no varal e fica intrigada. Quando Tião chega em casa, a mulher logo percebe que o marido está alcoolizado. Depois de repreender Tião, Joana questiona a boa vontade do patrão, mas o marido se recusa a ouvir e defende Egídio.

Remake de Renascer: Dona Patroa flagra o marido cheirando a roupa de outra mulher (Angélica Goudinho/Globo)

