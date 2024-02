Quem é a esposa de Andrea Bocelli? Eles têm 25 anos de diferença e uma história de amor mágica

Interesse na família de Bocelli

Matteo Bocelli subiu ao palco da Quinta Vergara no Chile, com seu pai e não deixou nenhuma chilena indiferente. Com 26 anos, o jovem artista não só herdou o legado vocal de seu pai, mas também conquistou os corações das chilenas que, cativadas por sua performance no palco, correram para segui-lo nas redes sociais.

O sucesso de Matteo refletiu rapidamente em um aumento significativo de seguidores em sua conta do Instagram, tornando-se um fenômeno viral depois de acompanhar seu pai no histórico show em Viña del Mar.

Após a memorável apresentação, Matteo compartilhou uma mensagem emocionante em suas redes sociais: "Ontem, no @elfestivaldevina, foi incrível. Obrigado, Chile, por todo o amor e apoio ❤". Esse simples gesto desencadeou uma avalanche de comentários e propostas particulares por parte das seguidoras chilenas.

Entre mensagens efusivos, destacaram-se alguns como: “Te amo Matteo. Convido você para um completo italiano” e “Minha mãe disse que se quiser vir almoçar, humita com tomate”, propostas culinárias no mais puro estilo chileno. Também houve outros muito criativos que não passaram despercebidos, como: “PDI, detenha aquele homem que roubou meu coração”, “Fechem as fronteiras para que ele não vá embora” e “Ele sim é um COMPLETO ITALIANO”.

