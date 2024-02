Pedido de Lexa e ator virou manchete de jornal na Noruega: “Disse sim sob as luzes do norte” Imagem: reprodução Instagram (@lexa)

Lexa e Ricardo Vianna finalizaram uma viagem romântica e repleta de surpresas nesta quarta-feira (28). O casal visitou à Noruega e, em uma semana, saiu noivo do país, com direito à manchete em um jornal local. O pedido foi feito durante uma aurora boreal.

“Disse sim sob as luzes do norte”, escreveu o ‘Folkebladet’ no título da matéria, que disse destacou: “A celebridade tem mais de 20 milhões de seguidores. Esta semana ela foi pedida em casamento sob a aurora boreal em Senja (ilha norueguesa)”.

Lexa chegou a publicar o texto em seu Instagram:

BBB 24: “Eu sou casado”, afirma Davi sobre questionamento de Isabelle para dormir no Quarto do Líder

Em conversa entre Davi e Isabelle no BBB 24, o brother é categórico ao ser questionado pela colega de confinamento sobre dormir no quarto da Líder Beatriz. Por ser casado, Davi diz que não vai dividir a cama com outra mulher. Cunhã então pergunta se ele não pode dormir no chão, mas ele é categórico na escolha e não aceita.

“Tu não vai dormir agora, né?”, pergunta Isabelle. O baiano nega, e a dançarina pergunta se ele quer ir no Quarto Fadas com ela, e ele diz que não. “Tu vai dormir aqui ou na Líder? Ela te convidou”, indaga a sister. “Eu sou casado, não é?”, afirma o brother.

A conversa continua, com Isabelle explicando a ‘estratégia’ para os amigos dormirem juntos.

“Por exemplo, pode armar uma cama embaixo?”, mas o motorista de aplicativo insiste. “Eu sou casado, está entendendo? Vou dormir com uma mulher, independente, na cama?”.

