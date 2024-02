Pai de Taylor Swift está sendo investigado por suposta agressão a fotógrafo

Taylor Swift Getty imagens (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording A)

Taylor Swift está retomando as datas agendadas de sua turnê ‘The Eras Tour’, recentemente com apresentações na Austrália, no entanto, sua visita foi ofuscada por uma investigação que supostamente foi aberta contra seu pai por agredir um fotógrafo.

As autoridades australianas evitaram revelar detalhes precisos da investigação, especialmente para proteger a identidade e privacidade dos envolvidos no processo, mas tudo indica que se trata de Scott Kingsley Swift.

Taylor Swift Getty imagens (Buda Mendes/TAS23/Getty Images for TAS Rights Mana)

O pai de Taylor Swift está sendo investigado por suposta agressão

A suposta agressão teria ocorrido enquanto a cantora tentava sair do local onde estava, então sua equipe de segurança tentou protegê-la com guarda-chuvas para evitar alguma fotografia, também, seu pai a acompanhava durante o trajeto até o veículo.

Ben McDonald, que é o fotógrafo que teria formalmente denunciado o pai da cantora, disse que sentiu um golpe nas costelas vindo de Scott Kingsley Swift, por isso decidiu agir legalmente.

El Daily Mail publica que se acusó al papá de Taylor, Scott Swift, de pegarle a un paparazzi ayer a la noche post show. Sin embargo, en el video que publican se ve que no es Scott. pic.twitter.com/7BlPfN3BLj — Taylor Swift Uruguay 🇺🇾 (@TaylorSwiftUy) February 27, 2024

Apesar de as autoridades não terem revelado mais detalhes da investigação em curso, garantiram que lidarão com a situação da melhor maneira possível; por sua vez, a família de Taylor Swift está no meio da pressão da mídia devido às acusações durante sua visita à Austrália.

Por outro lado, soube-se que Scott Swift deixou o país para evitar qualquer tipo de polêmica que possa afetar a carreira da famosa artista; no entanto, a polícia australiana confirmou que a investigação continua em andamento.