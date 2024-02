Oscar 2024: vencedores anteriores serão responsáveis por entregar os prêmios na cerimônia deste ano

A emoção atinge novas alturas na próxima gala dos prêmios Oscar, pois foi confirmado que alguns dos vencedores passados mais proeminentes da indústria cinematográfica serão responsáveis por entregar os prêmios de atuação este ano. Essa decisão foi recebida com entusiasmo pelos amantes do cinema e pela crítica, que esperam reviver a magia de cerimônias passadas.

O anúncio, que chega após anos de pedidos dos fãs dos prêmios, foi recebido com grande expectativa. Remontando a 2009, uma das cerimônias mais lembradas por sua abordagem inovadora na apresentação dos prêmios de atuação, onde vencedores passados tiveram a honra de apresentar os indicados atuais.

O Oscar de 2024 terá novamente vencedores premiando os indicados

Esta fórmula resultou em momentos de grande emotividade e celebração em 2009. Para a edição deste ano, espera-se que uma seleção de vencedores do passado, incluindo nomes icônicos como Nicolas Cage, Michelle Pfeiffer e Al Pacino, se junte ao grupo de apresentadores. A inclusão desses talentos consagrados promete uma noite cheia de nostalgia e emoção.

Além disso, os vencedores de atuação do ano anterior, Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis, também farão parte deste distinto elenco de apresentadores. Isso permite que o público veja como esses lendários atores passam o bastão para a próxima geração de estrelas da atuação.

A lista de apresentadores anunciados até agora inclui uma impressionante variedade de talentos, desde aqueles que deixaram uma marca indelével na história do cinema até os mais recentes vencedores que estão deixando sua própria marca na indústria.

O Oscar de 2024 estará repleto de talento no palco

Entre os encarregados de dar as boas-vindas aos indicados desta edição estão nomes como Mahershala Ali, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o e Sam Rockwell, que se juntarão à emocionante celebração da excelência cinematográfica.

Com uma formação excepcional de apresentadores e uma lista de filmes indicados que abrange uma ampla gama de gêneros e temas, as expectativas para a cerimônia do Oscar 2024 estão no auge. Os cinéfilos de todo o mundo aguardam ansiosamente uma noite de glamour, emoção e reconhecimento.