O gesto do príncipe William pelo qual afirmam que Kate Middleton ainda não está melhorando

O Príncipe e a Princesa de Gales participam do lançamento da pré-campanha de BAFTA O Príncipe e a Princesa de Gales participam do lançamento da pré-campanha de BAFTA no Royal Foundation Centre for Early Childhood, em 30 de janeiro, 2023 em Londres, Inglaterra. (Foto de Eddie Mulholland - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

O príncipe William está sendo analisado de perto em meio ao hermetismo com o qual a família real britânica tem lidado com a saúde de Kate Middleton, que passou por uma cirurgia abdominal no meio de janeiro e permanecerá ausente até a Semana Santa.

Apesar de a família real ter assegurado que a princesa de Gales está em perfeito estado e se recuperando em casa, os seguidores da casa real estão consternados com o tempo que ela tem levado para se recuperar e a ausência de um diagnóstico que explique o que aconteceu.

Agora foi um gesto do futuro Rei da Inglaterra que causou ainda mais suspeitas de que algo está acontecendo com sua esposa e exigem conhecer a verdade.

O príncipe William e sua ausência em evento importante

O príncipe William tornou-se o rosto da monarquia depois que seu pai, o Rei Charles III, foi diagnosticado com câncer, em meio aos problemas de saúde de Kate. Por isso, as responsabilidades reais caíram sobre seus ombros antes do previsto.

No entanto, recentemente, decidiu não cumprir um deles por "problemas pessoais", e por isso não foi visto na cerimônia em memória de seu padrinho, o rei Constantino da Grécia.

"O príncipe de Gales decidiu não comparecer à cerimônia em homenagem ao falecido rei Constantino da Grécia no Castelo de Windsor por razões pessoais", anunciou o Palácio de Kensington.

Foi a agência britânica PA que transmitiu a mensagem da família real assegurando que "não forneceu mais detalhes, mas indicou que a princesa de Gales, que está se recuperando de uma cirurgia abdominal, está bem".

Embora William tenha reduzido suas aparições por várias semanas para ficar ao lado de sua esposa e filhos, o fato de ele não ter comparecido a um evento tão importante tem preocupado ainda mais os fãs de Middleton, que temem que algo terrível tenha acontecido com a princesa ou que ela esteja passando por uma situação terrível.

O rei Constantino da Grécia, padrinho de William, faleceu em janeiro de 2023, em Atenas, aos 82 anos de idade. O Rei Felipe VI e sua esposa, a Rainha Letizia, compareceram ao seu funeral.

Para o grande momento, estava previsto que William fizesse um discurso no Castelo de Windsor, então ele “ligou para a família real grega (...) para informá-los de que não poderia comparecer”.