Nem para o aniversário de sua esposa ele se arrumou, veja como Messi se vestiu para a festa

Uma das mulheres mais amadas do mundo fez aniversário no último dia 26 de fevereiro. Antonela Roccuzzo completou 36 anos e sua festa foi tudo menos extravagante. O visual de seu marido demonstrou isso.

Lionel Messi mostrou-se muito relaxado ao usar uma roupa muito folgada, e até mesmo não usou sapatos para esta ocasião especial ao lado da mãe de seus filhos. O visual de campeão do mundo foi imitado por Thiago, Mateo e Ciro.

O jogador optou por vestir um short, uma camiseta desgastada e posar descalço nas fotos. O que não passou despercebido foi o relógio luxuoso.

Da mesma forma, o bolo foi simples e a decoração contou com figuras femininas do mundo Disney: Pocahontas, A Pequena Sereia e Cinderela.

Uma mensagem de amor

Apesar do estilo "descolado" do vencedor da Bola de Ouro e The Best, ele não se esqueceu de dedicar algumas palavras sinceras à pessoa que foi o pilar de toda a sua carreira. No entanto, ele também não se estendeu muito.

“Feliz aniversário, Princesa. Eu te amo”, escreveu o jogador em uma foto onde já está usando tênis esportivos.

Os detalhes feitos pelo argentino foram destacados pelos seus fãs. Muitos comentaram que não é preciso uma festa luxuosa e centenas de convidados para fazer sua amada se sentir especial.

“O fato de tê-la ao meu lado simplifica muitas coisas para mim. É uma pessoa com quem nos conhecemos há muito tempo, que me conhece perfeitamente, sabe como me abordar em cada momento. E, acima de tudo, nos momentos ruins. É uma pessoa que praticamente não tem dias ruins, que está sempre de bom humor. É uma companheira espetacular,” destacou sobre sua esposa em uma de suas declarações mais profundas feitas em 2017.