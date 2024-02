Muda muito? As fotos de Meghan Markle sem maquiagem que chocam as redes: ela parece irreconhecível

Coincidindo com o lançamento do primeiro episódio de Archetypes no Spotify com Serena Williams como convidada especial, um podcast feminino com muita polêmica, a colaboração entre o gigante do streaming e os duques de Sussex esteve ausente no ano passado, em 2021, por não terem chegado a um acordo. Meghan Markle reapareceu em público e o fez com uma imagem muito natural: exibindo seus cabelos cacheados e sem maquiagem no rosto.

Mostrou-se ao natural com cabelo cacheado

Era uma terça-feira quando as redes sociais ecoavam uma videochamada da ex-atriz realizada através do Zoom e da qual, por enquanto, não se conhecem muitos detalhes. As imagens, que inundaram as diferentes plataformas como Instagram e Twitter, mostravam Meghan Markle junto com sua mãe, Doria Ragland, e por alguns segundos, o filho mais velho dos Sussex, o pequeno Archie, em seu colo.

As fotografias ganharam destaque pela naturalidade com que a duquesa de Sussex se mostra com sua família, além de seu cabelo cacheado, totalmente natural, algo que raramente acontece. Da mesma forma, ela exibiu uma pele perfeita sem uma gota de maquiagem, elogiando a beleza real e natural.

Rosto ao natural, sem uma gota de maquiagem

Um vídeo inesperado e surpreendente que não demorou a despertar o interesse dos fãs da família real com os quais Meghan Markle conta do outro lado do globo terrestre. As demonstrações de carinho e curtidas se multiplicaram até chegar a milhares em poucos minutos, assim como centenas de comentários agradecendo o empoderamento feminino e a naturalidade do rosto.

Além disso, o público agradece que figuras tão importantes como a que já foi nora da Rainha Elizabeth II se mostre tão natural e sem maquiagem.