Lollapalooza anuncia alteração nas atrações após cancelamentos

Faltando menos de um mês para a realização do Lollapalooza Brasil 2024, o festival anunciou duas novas atrações no evento. Com o cancelamento das apresentações de Jaden, Rina Sawayama e Dove Cameron, a banda Greta Van Fleet e a cantora Jessie Reyez passam a integrar o line-up do festival.

Segundo o comunicado publicado pela organização do Lollapalooza em suas redes sociais, o cancelamento das apresentações se deu por “motivos pessoais” dos artistas envolvidos. As apresentações de Jaden, Rina e Dove aconteceriam nos dias 22, 23 e 24 de março, sendo cada um deles parte do line-up de um dia do festival.Confira o comunicado:

“O Lollapalooza Brasil informa que os artistas Jaden, Rina Sawayama e Dove Cameron, que se apresentariam no festival respectivamente nos dias 22, 23 e 24 de março, cancelaram suas apresentações por motivos pessoais”.

“A cantora Jessie Reyez se junta às atrações de sábado, dia 23, e a banda Greta Van Fleet está confirmada no domingo, 24 de março”.

Até o momento, a organização não informou sobre procedimentos de troca ou reembolso de ingressos.

Mapa apresenta pontos de hidratação e localização dos palcos

Na última semana a organização do Lollapalooza Brasil divulgou o mapa oficial da edição confirmando a expectativa do público ao manter os destaques das edições anteriores.

A entrada e saída do público acontecerá pelos portões A e G, e ao longo de toda extensão do festival oito pontos de hidratação ficarão disponíveis. Os clássicos “morrinhos” que possibilitam uma melhor visão dos palcos, foram mantidos assim como a tradicional roda gigante.

Ao todo, mais de 70 atrações participarão dos três dias de festival que também receberá diversas atividades e ativações simultâneas aos shows. O Lollapalooza Brasil 2024 acontece nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

