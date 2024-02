Kung Fu Panda 4, o fim do Guerreiro Dragão?

Pela primeira vez em quase uma década, o ícone da comédia Jack Black está de volta interpretando seu papel de Po (voz em inglês), o mestre de kung fu mais incomum do mundo, em um novo e emocionante capítulo da amada franquia de ação e comédia da DreamWorks Animation, Kung Fu Panda 4.

Depois de três aventuras desafiando a morte e derrotando vilões de renome mundial com sua coragem incomparável e suas habilidades loucas nas artes marciais, Po, o Guerreiro Dragão, é chamado pelo destino para... dar um descanso. Mais especificamente, é pedido a ele que se torne o Líder Espiritual do Vale da Paz.

Isso traz consigo uma série de situações óbvias. Primeiro, Po sabe tanto sobre liderança espiritual quanto sobre a dieta paleo, e em segundo lugar, ele precisa encontrar e treinar rapidamente um novo Guerreiro Dragão antes de poder assumir seu novo e elevado cargo.

Além disso, recentemente foi avistada uma malvada e poderosa feiticeira, A Camaleona (voz em inglês da atriz vencedora do Óscar® Viola Davis), uma pequena lagartixa que pode se transformar em qualquer criatura, não importa o tamanho. Com seus pequenos olhos gananciosos e brilhantes fixados no Bastão da Sabedoria de Po, ela teria o poder de convocar de volta todos os mestres vilões que Po derrotou ao Reino dos Espíritos.

Então, Po vai precisar de ajuda. Ele a encontra (de certa forma) na astuta e engenhosa ladra Zhen (voz em inglês da vencedora do Globo de Ouro Awkwafina), uma raposa Corsac que realmente irrita Po, mas cujas habilidades serão inestimáveis. Em sua busca por proteger o Vale da Paz das garras reptilianas da Camaleona, essa dupla cômica singular terá que trabalhar em equipe. No processo, Po descobrirá que os heróis podem ser encontrados nos lugares mais inesperados.

Kung Fu Panda 4

Elenco estelar de Kung Fu Panda 4

O filme traz de volta um elenco estelar de vozes em inglês que inclui o vencedor do Oscar® Dustin Hoffman como o mestre de kung fu Shifu; James Hong como o Sr. Ping, pai adotivo do Po; o indicado ao Oscar® Bryan Cranston como Li, pai biológico do Po; e o indicado ao Emmy Ian McShane como Tai Lung, ex-aluno de Shifu e seu arqui-inimigo.

Além disso, o vencedor do Oscar® Ke Huy Quan se junta ao elenco interpretando a voz em inglês de um novo personagem, Han, o líder da Guarida dos Ladrões.

Kung Fu Panda 4 é dirigido por Mike Mitchell (dos filmes da DreamWorks Animation, Trolls e Shrek para Sempre; e Deuce Bigalow: Gigolô Europeu) e produzido por Rebecca Huntley (Os Bad Guys, filme da DreamWorks Animation).

Em 2008, o primeiro filme Kung Fu Panda, que foi indicado ao Prêmio da Academia®, tornou-se o filme animado original mais lucrativo da DreamWorks Animation e lançou uma franquia que arrecadou mais de US$1,8 bilhão nas bilheterias mundiais.

Kung Fu Panda 4 (Cortesía)

A história

A franquia de Kung Fu Panda, que se estendeu por quase 16 anos e arrecadou a incrível quantia de quase US$2 bilhões em bilheteria em todo o mundo, continua cativando o público global.

Essencialmente, a saga gira em torno do adorável panda Po, que personifica e ensina profundas lições de auto-descoberta, superação do medo e o poder do trabalho em equipe.

Agora que a franquia se lança a uma nova era com Kung Fu Panda 4, a narrativa dá uma reviravolta convincente, guiando Po em uma jornada interna de crescimento e mudança.

“O mundo de Kung Fu Panda está em constante evolução e expansão”, afirma a Presidente da DreamWorks Animation, Margie Cohn. “De todas as jornadas que Po já fez, esta história é a mais emocionante e emocionante. À medida que Po enfrenta novos desafios e personagens como Zhen, e a adversária mais ameaçadora que o Vale da Paz já viu em A Camaleoa, este filme leva tanto Po quanto o público a uma nova aventura fantástica.”