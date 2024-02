Japão e Coreia competem pelo primeiro lugar com duas das séries mais assistidas na Netflix da semana

Nos últimos anos, títulos como ‘Squid Game’, ‘All Of Us Are Dead’, ‘Alice in Borderland’ e ‘Como Peixes Dourados’ têm feito com que cada vez mais pessoas gostem das produções coreanas e japonesas. Isso levou a que a Netflix apostasse em ter seu catálogo atualizado, praticamente em tempo real em relação às datas de lançamento em seus países de origem.

A onda asiática na indústria do entretenimento tem sido muito importante e a prova disso é que sempre há mais de um dorama ou k-drama na lista semanal das 10 produções mais vistas na Netflix.

Embora os k-dramas, séries originais da Coreia do Sul, dominem, os chamados doramas trazidos do Japão não ficaram para trás, tornando-se fortes concorrentes que buscam conquistar o primeiro lugar na plataforma. Agora, duas produções têm estado na disputa por esse lugar e você definitivamente não pode perder nenhuma delas.

Séries japonesas e coreanas na Netflix

House of Ninjas

A série japonesa "House of Ninjas" estreou na Netflix em 15 de fevereiro de 2024 e desde então tem sido difícil de tirar do primeiro lugar. Ambientada no Japão contemporâneo, explora uma premissa intrigante: o que aconteceria se os ninjas continuassem ativos na sociedade japonesa durante momentos cruciais da história? A trama gira em torno da família Tawara, que optou por deixar para trás sua identidade ninja após uma missão especial, justamente quando enfrentam uma crise que ameaça abalar a nação.

O ator Kento Kaku não apenas lidera o elenco, mas também atua como produtor executivo do que ele descreve como uma produção "de vida ou morte". No drama, ele interpreta Haru Tawara, o segundo filho da família, um ninja talentoso que, devido à sua bondade excessiva, passa por um trauma emocional.

O restante dos membros da família Tawara são interpretados por um elenco de atores destacados, que inclui Yosuke Eguchi como o pai Souichi, Tae Kimura como a mãe Yoko, Kengo Kora como o filho mais velho, Gaku, Aju Makita como a filha mais velha, Nagi, e Nobuko Miyamoto como a misteriosa avó Taki, todos contribuindo para enriquecer a narrativa desta família de espiões ninjas ocultos.

Um Paradoxo Assassino

Este foi um dos primeiros grandes lançamentos na categoria de K-drama na Netflix em 2024 e até hoje tem sido um sucesso retumbante. A história segue um homem comum que, de forma acidental, se vê envolvido em uma série de assassinatos e enfrenta a implacável determinação de um detetive. Adaptada do webtoon homônimo, a série aprofunda o tema do "crime e castigo", destacando-se por sua representação psicológica e arcos narrativos realistas, recebendo elogios e o fervoroso apoio dos fãs.

Sob a direção de Lee Chang Hee e o roteiro de Kim Da Min, espera-se que esta adaptação ofereça uma experiência visual ainda mais cativante. No drama, o personagem de Choi Woo Shik, Lee Tang, fica envolvido em incertezas após um encontro fatal com um vilão, questionando se foi apenas uma coincidência ou se possui uma habilidade especial. Son Suk Ku interpreta o detetive Jang Nan Gam, cuja perspicaz intuição e atitude decidida contrastam vividamente com seu hábito de mascar chiclete, gerando intriga em torno de seu personagem.