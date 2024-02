j-hope do BTS anuncia colaboração com Jungkook e Huh Yunjin do LE SSERAFIM

j-hope anuncia colaboração com Jungkook e Huh Yunjin do LE SSERAFIM BIGHIT MUSIC

Há algumas horas, o ídolo de k-pop de 30 anos e atual membro do grupo BTS, Jung Ho-seok, mais conhecido como j-hope, revelou a lista oficial de faixas para seu novo álbum especial intitulado “HOPE ON THE STREET VOL.1″, que será lançado no mês de março.

j-hope nasceu em 18 de fevereiro de 1994 na cidade de Ilgok-dong, Gwangju, na Coreia do Sul, e foi em 2013 que ele estreou com o grupo de k-pop BTS, onde atua como rapper e dançarino.

Foi em março de 2018 que j-hope lançou seu EP, Hope World, que inclui a música ‘Daydream’. Além disso, em setembro de 2019, ele lançou o single ‘Chicken Noodle Soup’ com a cantora Becky G e em julho de 2022 lançou seu primeiro álbum de estúdio Jack In The Box, para depois, em 2023, lançar a HOPE Edition ou versão de luxo do mesmo.

Colaboração entre kpopers

Por outro lado, durante seu 30º aniversário, j-hope do BTS surpreendeu o ARMY, como é conhecido seu fandom, e revelou que lançará um novo álbum especial intitulado “HOPE ON THE STREET VOL.1″ que será lançado em 29 de março.

Este álbum de j-hope contará com seis faixas no total, sendo que cinco dessas músicas são colaborações, incluindo "I Wonder..." com Jungkook, também membro do BTS, e "I Don't Know" com Huh Yunjin do grupo feminino de k-pop LE SSERAFIM.

On The Street (versão solo)

I Wonder... (com Jungkook do BTS)

Lock/Unlock (com Benny Blanco, Nile Rodgers)

I Don’t Know(com Huh Yunjin de LE SSERAFIM)

What If... (mix de dança com Jinbo the SuperFreak)

NEURON (com Gaeko, yoonmirae)