Foto falsa da princesa Leonor feita por IA se torna viral e todo mundo está falando disso

É mais do que um fato palpável que a Inteligência Artificial veio para ficar e que o futuro está mais próximo do que se pensa. Embora seja uma ajuda para criar menus quando se está cansado do trabalho, dar opções sobre os destinos mais econômicos para viajar no verão, ou até mesmo há quem a utilize para realizar algumas atividades acadêmicas. No entanto, também há os primeiros sinais do seu uso de maneira prejudicial.

Inteligência Artificial: a princesa Leonor é a última vítima da tecnologia

Meses atrás, Taylor Swift teve que denunciar e pedir que fosse interrompida a disseminação de imagens pornográficas com seu rosto criadas por meio de IA. É um escândalo e casos anônimos que abriram o debate sobre como controlar essa nova tecnologia que ajuda, mas ao mesmo tempo é perigosa.

Um sem-fim de celebridades e personagens icônicos têm sido assediados e sem proteção, embora não seja algo exclusivo de Hollywood, mas agora a realeza espanhola se viu envolvida nesse novo debate. A vítima? A princesa Leonor.

A jornalista Nuria Marín revelou em detalhes o que aconteceu com um rumor que foi considerado verdadeiro e acabou sendo descoberto que a Inteligência Artificial estava por trás de um retrato muito comentado da princesa Leonor.

O retrato da princesa Leonor que está se tornando viral e foi feito por inteligência artificial