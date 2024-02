Foi assim que a rainha vingou Lady Di no casamento de Camila Parker com Charles III

A rivalidade entre Camila Parker e Lady Di continua sendo uma das mais comentadas, envolvendo a princesa mais querida e a atual rainha consorte da Inglaterra, que manteve um romance com o agora Rei Charles III, enquanto ele era casado com a mãe de seus filhos.

A infidelidade entre os atuais reis é um tema que muitos seguidores da casa real britânica ainda não lhes perdoam, devido às mentiras e humilhações nas quais deixaram envolvida Diana Spencer, que faleceu em um acidente de trânsito em 1997.

Parker não só fez questão de marcar presença no casamento de Diana e Charles em 29 de julho de 1981, na Catedral de São Paulo, mas também teve um gesto desagradável que dizem ter feito para ofuscar o dia da princesa de Gales, mas anos depois a rainha se encarregou de “vingar-se”.

O gesto com o qual a rainha Elizabeth II vingou Lady Di

Camila Parker chegou ao casamento de seu amante usando um vestido branco, apesar das regras dessas cerimônias serem não usar essa cor, para não roubar o destaque da noiva. A situação teria irritado Diana, que foi até flagrada olhando para sua rival enquanto caminhava.

O gesto da consorte foi replicado em seu casamento com Charles III em 2005, quando nada mais, nada menos que a rainha Elizabeth chegou vestida de branco com um vestido estilo Chanel, o que asseguram que foi uma vingança a Lady Di ao devolver o gesto, embora isso seja apenas uma teoria.

Para a cerimônia, Camila evitou usar branco e foi vista com um vestido camiseiro prateado e um acessório combinando.

O romance entre Camila e Charles aconteceu muito antes dele conhecer Diana, no entanto, ela não estava na lista de mulheres com quem o herdeiro da coroa poderia se casar, então a história de amor deles foi interrompida e ele foi obrigado a se casar com Spencer, embora continuasse tendo encontros secretos com sua agora esposa, então em uma entrevista a chamada princesa do povo afirmou que em seu casamento sempre havia três pessoas, com Camila no meio.