Faustão passa por transplante de rim; famoso estava na fila do SUS

Dois meses em busca de um transplante de rim, é o que garantiu a família do apresentador Fausto Silva, o Faustão, que já passou pela cirurgia. O famoso estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o último domingo (25).

Segundo o canal Ergarotv, o ex-apresentador da Globo e Band foi submetido a uma cirurgia de transplante de rim. O famoso estava internado desde o último domingo (25) e a cirurgia foi feita na segunda-feira (26).

De acordo com a família, Faustão já sabia da necessidade deste transplante, antes do transplante do coração, que acabou sendo prioritário, fazendo a cirurgia em agosto de 2023.

Problemas renais levam Faustão ao hospital (Reprodução/Band)

O canal Ergarotv também afirmou que os órgãos do apresentador já estavam comprometidos por conta da diálise que ele estava fazendo durante a semana. A família também garantiu que Faustão estava na fila do SUS para a realização do procedimento médico.

Transplante de coração

Em setembro de 2023, Fausto Silva deixava o hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de passar por um transplante de coração. O famoso deu entrada no centro hospitalar da capital paulista no dia 5 de agosto em razão de uma insuficiência cardíaca.

João Guilherme e Faustão trabalharam juntos na Band (Reprodução/Band)

“Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste domingo, dia 10 de setembro de 2023. O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco”, informou o boletim médico divulgado na época.

Segundo a equipe médica do hospital, Faustão não apresentava sinais de rejeição ao órgão e estava com a função cardíaca normal. Vale destacar que o apresentador foi incluído na fila de transplantes do Sistema Único de Saúde (SUS) após o agravamento de um quadro de insuficiência cardíaca, que ele apresentava desde o ano de 2020.

