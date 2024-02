Eliminado do BBB 24: Ao pedir respeito, Rodriguinho é duramente criticado

Chamado de arrogante, Rodriguinho foi eliminado do BBB 24 (Reprodução/Globo)

“Joguem, mas se respeitem. Amo vocês”, essas foram as últimas palavras de Rodriguinho no BBB 24. Mas, depois de sua eliminação do reality show, o público resolveu responder tal frase.

Com vídeos viralizando na web, os fãs do Big Brother Brasil destacaram que o pagodeiro não respeitou ninguém dentro da casa, principalmente Davi: “Oxente e ele sabe o significado da palavra respeito?”, questionou uma seguidora do programa da Globo.

Uma outra destacou que “para respeitar e só lembrar do Rodriguinho e fazer o contrário”, mandando ainda um emoji de coração.

Um terceiro fã do BBB 24 disse que Rodriguinho tinha tudo para seguir dentro do jogo e que é um dos melhores jogadores da temporada, mas também falou os motivos que fizeram ele sair do reality: “Tinha tudo pra ir longe,mas a prepotência e a soberba falaram mais alto”.

Eliminado no aniversário

Indicado ao décimo paredão do BBB 24, Rodriguinho afirmou ao vivo que o público lhe daria um presente no dia do seu aniversário de 46 anos, que acontece nesta terça-feira (27). E, pelas redes sociais, muitos internautas não deixaram de comentar qual o melhor presente para entregar ao pagodeiro, famoso pelo grupo Os Travessos.

“O presente do Brasil é você comemorando seu aniversário com sua família. Fora do BBB”, destacou uma anônima, aproveitando a fala do famoso.

Eliminação BBB 24: Rodriguinho deixa reality com ‘presente de grego’; entenda (Reprodução/TV Globo)

Uma outra disse que durante sua jornada, o participante do camarote disse diversas vezes que não precisa estar dentro do confinamento e que os pipocas queriam aquilo que ele já tinha, referindo-se a fama: “Então, fora Rodriguinho”, escreveu ela.

A caminhada trilhada por Rodriguinho, que foi indicado ao paredão pela líder Beatriz, desagradou até quem é fã do cantor: “Sou teu fã e vou te dar o melhor presente, que é estar com a família”, escreveu a pessoa, deixando claro que vai votar para eliminar o famoso.

