Eliminação BBB 24: Rodriguinho deixa reality com ‘presente de grego’; entenda

Após uma noite repleta de banhos de gosma da dinâmica do ‘Sincerão’ que marcou a segunda-feira (26) no Big Brother Brasil, o paredão acabou eliminando Rodriguinho, que acabou sendo o décimo participante a deixar o reality , contabilizando 78,23% dos votos.

Coincidentemente, Rodriguinho completa 46 anos de idade nesta terça-feira (27). Nesta mesma noite, o participante do reality acabou recebendo um “presente de grego” para seu aniversário, tendo de deixar o reality enquanto completa mais uma primavera. Apesar de sua saída, o cantor já manifestou seu desejo de sair da casa diversas vezes ao longo do programa.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem se estreitado cada vez mais. Desta vez, com um paredão triplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB. Desta vez, o cantor acabou levando a pior como resultado da vontade do público.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Fernanda: 6,95%

Lucas Henrique: 14,82%

Rodriguinho: 78,23%

Rodriguinho se conforma com eliminação após dinâmica do ‘Sincerão’

A dinâmica do ‘Sincerão’, da última segunda-feira (26), surpreendeu mais uma vez os participantes do reality show, contando com banhos de gosma e manifestação de “desprezo” por parte dos brothers.

Ao longo da atividade, Rodriguinho recebeu um banho de gosma e manifestou seu desejo em deixar o programa. Em conversa com sua aliada, Pitel, o participante Camarote disse não ter ido ao reality “para passar por isso”.

“Olha só, eu vou falar uma parada para vocês bem séria. Eu vou embora de qualquer jeito, ou pelo público ou apertando o botão”, disse o brother.

“Estou fazendo 46 anos de idade tomando geleia. Não vou fazer isso, desculpa. Ou eu saio amanhã ou eu saio o primeiro minuto que aquilo ficar verde”, continuou o cantor em seu desabafo, mencionando o botão de desistência.

Confira o banho de gosma tomado por Rodrguinho na dinâmica: