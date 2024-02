BBB 24: “Eu sou casado”, afirma Davi sobre questionamento de Isabelle para dormir no Quarto do Líder

Em conversa entre Davi e Isabelle no BBB 24, o brother é categórico ao ser questionado pela colega de confinamento sobre dormir no quarto da Líder Beatriz. Por ser casado, Davi diz que não vai dividir a cama com outra mulher. Cunhã então pergunta se ele não pode dormir no chão, mas ele é categórico na escolha e não aceita.

“Tu não vai dormir agora, né?”, pergunta Isabelle. O baiano nega, e a dançarina pergunta se ele quer ir no Quarto Fadas com ela, e ele diz que não. “Tu vai dormir aqui ou na Líder? Ela te convidou”, indaga a sister. “Eu sou casado, não é?”, afirma o brother.

A conversa continua, com Isabelle explicando a ‘estratégia’ para os amigos dormirem juntos.

“Por exemplo, pode armar uma cama embaixo?”, mas o motorista de aplicativo insiste.. “Eu sou casado, está entendendo? Vou dormir com uma mulher, independente, na cama?”

Eliminado, Rodriguinho explica porque não curtia as festas

Eliminado da última terça-feira (27) do Big Brother Brasil 24, Rodriguinho enfim explicou a postura solitária nas festas do reality. No Bate-Papo BBB, ELE disse que não se sentia confortável em curtir sem a esposa.

“Eu não curto shows, eu não sou um cara que saio... Eu não gosto de festa. Os dias de festas eram os dias mais difíceis. Aqui fora, quando eu penso em ir em alguma festa, algum show, eu vou com a minha esposa. Pra mim era uma coisa muito louca, eu me divertir, sabendo que ela está em casa, sozinha”.

Além de sempre ficar mais afastado durante os shows, o pagodeiro também era um dos primeiros a ir para cama. Ele explica que não sentia sono cedo, mas apenas era um traço de sua personalidade.

“Eu sou desse jeito. Eu nunca vi um show do Thiaguinho inteiro como eu vi aqui na casa. E o Thiaguinho é meu melhor amigo. É isso, eu não posso ser um personagem”.

