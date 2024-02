Antes de sua doença? As brigas escandalosas e insultos que William e Kate Middleton teriam tido.

Depois de vários rumores sobre uma infidelidade do príncipe William com Kate Middleton estarem causando sérios conflitos entre eles, recentemente, o autor do livro Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, Tom Quinn, revelou que os príncipes têm tido brigas muito intensas.

Pleno desamor

De acordo com o biógrafo britânico, o descontentamento entre o primeiro filho do rei Charles III e a princesa Diana de Gales com Kate Middleton tem sido devido a um suposto caso de amor que William tem com a marquesa e antiga amiga de sua esposa, Rose Hanbury.

Kate e William Getty Images (Getty Images: Kate y William, Pool)

O autor da obra confessou que as brigas entre eles chegaram ao ponto de insultos e objetos sendo jogados devido à raiva.

"Nem tudo é doce, eles têm brigas terríveis em que jogam coisas. Kate pode parecer uma pessoa muito tranquila, e William também, mas nem sempre é verdade. Porque o grande estresse para William e Kate é que eles estão constantemente cercados por ajudantes do palácio. É como um romance de Jane Austen", escreveu.

Perante as diferentes especulações sobre um possível divórcio, o antigo mordomo da princesa Diana comparou a nova princesa de Gales com a falecida mãe de seu marido.

Impasse em seu casamento

Recordando que Kate Middleton é uma das figuras da realeza britânica mais queridas em todo o Reino Unido. Nesse sentido, Paul Berrel afirmou que, para ele, toda a realeza está nas mãos de Kate.

Kate Middleton WPA Pool / Getty Images (Matthias Nareyek/WPA Pool / Getty Images)

"Kate está em uma posição tão incrível porque realmente tudo depende dela, o futuro depende de Kate e essa é uma responsabilidade enorme porque se ela decidir que não quer mais fazer parte de seu casamento, então acredito que a família real colapsaria. Tudo está fixado por Kate, o futuro está apoiado por Catherine Middleton e isso é incrível", acrescentou.

Sobre o romance extraconjugal que o príncipe Harry vive com Rose Hanbury, diz-se que o próximo herdeiro do trono britânico passou o Dia dos Namorados com ela e não com sua esposa.