“A Sociedade da Neve”: a reação desoladora de Carlos Páez, um dos sobreviventes do trágico acidente aéreo de 1972

No dia 15 de dezembro, o filme “A Sociedade da Neve” estreou nos cinemas, contando o acidente aéreo ocorrido em 1972 na Cordilheira dos Andes, onde 16 dos 45 passageiros do voo 571 da Força Aérea Uruguaia sobreviveram.

A trama narra um dos acidentes aéreos de sobrevivência e tragédia que ninguém jamais imaginou. Recentemente, seu diretor, o cineasta catalão J.A. Bayona, compartilhou algumas cenas inéditas daquele fatídico acidente ocorrido em 13 de outubro de 1972.

Bayona, de 55 anos, conseguiu adaptar o livro com o mesmo nome “A Sociedade da Neve”, escrito por Pablo Vierci, e retratou em várias cenas a história real dos sobreviventes, que estiveram expostos às condições mais extremas em uma das cordilheiras da América do Sul, enfrentando baixas temperaturas e escassez de alimentos.

J.A. Bayona quis ser muito preciso ao realizar o casting antes de começar as filmagens, pois queria que os personagens não fossem famosos para que a adaptação fosse o mais real possível para os sobreviventes e para aqueles que perderam a vida.

Opinião fervorosa

O jogador de rúgbi uruguaio, Carlos Páez, que é um dos sobreviventes dessa história, foi entrevistado pelo apresentador Yordi Rosado, a quem contou um pouco consternado qual foi sua primeira reação ao ver um pequeno trecho de “A Sociedade da Neve”.

"Ele me disse: 'E daí?'. Eu disse a ele: 'J (Juan Antonio Bayona), você é um filho da p... ', porque ele me mostrou a realidade, tudo era tão real. Eu juro que até senti o cheiro, o frio, é um filme que transmite tudo o que vivemos", disse.

Carlos Páez, que atualmente tem 70 anos de idade e se dedicou ao mundo empresarial, publicitário e é palestrante em seu país natal, o Uruguai, disse que sempre confiou no profissionalismo de Juan Antonio Bayona, em relação à sua narrativa e criatividade, por isso nem se deu ao trabalho de ver o roteiro do filme.

Um momento do filme "A Sociedade da Neve" EFE/Netflix (EFE)

Ao mesmo tempo, ele afirmou que seus colegas também não se envolveram no processo do filme, para evitar qualquer afetação nos resultados do filme.

"Não olhamos o roteiro, não tocamos em nenhuma cena e não condicionamos nada", apenas uma vez vindo ao México, Carlitos me disse, "vou te mostrar um minuto do filme". Ele me levou para uma sala no hotel e me mostrou um minuto do filme", lembrou Páez.

O impacto gerado por este filme foi tão grande que ele ganhou o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira no Globo de Ouro e está indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional.