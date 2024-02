A série ‘Harry Potter’ será lançada em uma plataforma de streaming, quando?

A adaptação televisiva dos romances fantásticos de Harry Potter chegará à plataforma de streaming Max em 2026, informou o diretor-geral da Warner Bros, Discovery, David Zaslav.

Numa conferência sobre os resultados do quarto trimestre da empresa, Zaslav informou aos meios de comunicação dos Estados Unidos que recentemente se reuniu na Inglaterra com a equipe de conteúdo da HBO e Max e com a autora da história original, J.K. Rowling, para discutir sobre a série. "Ambas as partes estão entusiasmadas em reviver esta franquia. Nossas conversas foram ótimas e não poderíamos estar mais animados com o que está por vir", disse o executivo.