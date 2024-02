A primeira corrida de Fórmula 1 do ano será no sábado, 2 de março, às 12h no Brasil

O início da temporada de 2024 da Fórmula 1 (F1) começa neste sábado, 2 de março. Esta temporada está prevista para ser a mais longa da história, com um calendário de 24 grandes prêmios, e começará desta vez em um dia pouco comum na principal categoria do automobilismo.

O Grande Prêmio do Bahrein será neste fim de semana no Circuito Internacional de Sakhir, local onde foram realizados os testes de pré-temporada. No entanto, o que chama a atenção não é o fato de os pilotos já terem percorrido a pista antes das corridas, mas sim a razão pela qual a corrida será realizada nesse dia e não no tradicional domingo.

As duas primeiras provas do ano na F1 serão realizadas no sábado por uma razão que nada tem a ver com a organização das 24 corridas, como tem sido especulado, mas sim tem a ver com as tradições culturais dos locais. Enquanto o GP do Bahrein, o primeiro do calendário, será no sábado, 2 de março, às 12h no Brasil, o segundo ocorrerá exatamente uma semana depois, no dia 9, na Arábia Saudita, às 13h.

O GP do Bahrein será o primeiro na F1 a ser realizado em um sábado no início da temporada e o motivo para isso está relacionado à celebração do Ramadã.

Cronograma

A temporada de 2024 da Fórmula 1 será a mais extensa na história do esporte, com um total de 24 Grandes Prêmios programados. Desde 29 de fevereiro, com o Grande Prêmio do Bahrein, até domingo, 8 de dezembro, quando a temporada terminar com o Grande Prêmio de Abu Dhabi em Yas Marina.

Este ano, são esperados vários marcos, como o último ano de Lewis Hamilton com a Mercedes antes de se transferir para a Ferrari, assim como o último de Carlos Sainz com a equipe italiana. Além disso, está em jogo a possível renovação de Checo Pérez com a Red Bull e a busca pelos dois campeonatos pela equipe austríaca.

Quando assistir ao Grande Prêmio do Bahrein no Brasil