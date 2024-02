“A moda não deveria te torturar”: vídeo de Anne Hathaway tirando um espartilho apertado causa preocupação

Anne Hathaway tem sido a estrela definitiva que ninguém consegue parar de falar desde há vários dias, pois esteve muito ativa entre a Semana da Moda em Paris, o SAG Awards e os Film Independent Spirit Awards 2024. Nas três ocasiões, a atriz honrou seu papel em ‘O Diabo veste Prada’ ao se afirmar como um verdadeiro ícone da moda. No entanto, um vídeo fez com que internautas questionassem até que ponto alguém deve ir quando se trata de estar na moda.

Hathaway foi uma das convidadas de luxo na passarela da coleção Outono-Inverno 2024 da Versace, onde demonstrou seu grande estilo com um elegante e sensual vestido de PVC da mesma marca. O conjunto, composto por um corpete justo de espartilho e uma saia lápis drapeada, tudo confeccionado em um chamativo couro vermelho intenso, Anne mostrou que tem suas vantagens em ser uma das queridinhas da própria Donatella Versace.

A estrela de “O Diário da Princesa’ complementou seu visual com saltos pontiagudos combinando, adornados com pequenos laços na frente, e acessórios que incluíam uma bolsa preta, pulseiras de ouro em um pulso, um relógio Bvlgari Serpenti Tubogas e vários anéis. Para o cabelo, optou por estilizá-lo solto para um visual bagunçado e sensual, enquanto sua maquiagem incluía um batom rosa escuro e sombra de olhos rosa.

Embora já tenham passado vários dias e seja impossível deixar de admirá-la, um vídeo recente nos bastidores causou preocupação.

A incômoda verdade por trás do vestido Versace de Anne Hathaway

Uma postagem compartilhada por Lara Volpato para a Women's Wear Daily no Instagram dividiu opiniões nas redes sociais, pois mostra Hathaway brincando com a editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, sobre seu visual na Semana de Moda de Milão.

“Você consegue respirar?” Pergunta Wintour à atriz de ‘O Diabo veste Prada’ no vídeo. “Muito facilmente. Não consigo me virar, mas consigo respirar”, diz Hathaway sarcasticamente, enquanto é vista deitada em um sofá, descansando depois de usá-lo o dia todo.

Isso gerou comentários nas redes sociais, onde se lê: "a moda não deveria te torturar"; "coitadinha, com certeza não conseguia respirar, mas tem que agradar à chefe"; "que horror as famosas terem que se vestir desconfortáveis para esses eventos"; "Me lembrou Kim Kardashian com o vestido do Met Gala que também não conseguia respirar nem se mover", dizia.

Hathaway é embaixadora da Versace e até estrelou sua campanha Icons em abril de 2023.

“Para mim, a coleção Versace Icons é uma elegância atemporal com um toque especial. Estou muito orgulhosa dessas imagens que parecem representar a visão de empoderamento de Donatella. O que mais me impressionou nesta incrível experiência foi o coração, a generosidade e a bondade de Donatella. Ela e todos os membros da família Versace têm sido incrivelmente acolhedores e me apoiaram, então estou muito grata. Que emoção ser uma mulher Versace!”, disse naquele momento.

Hathaway também foi filmada na festa pós-Versace, desta vez se divertindo na pista de dança. Para isso, ela optou por um conjunto xadrez preto e branco que aparentemente era muito mais fácil de usar enquanto dançava ‘Anaconda’ de Nicki Minaj.