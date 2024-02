Veja a viagem que Jennifer Lopez deu de presente para seus gêmeos

Jennifer Lopez viaja com seus filhos "Las tienes muy flacas": Jennifer Lopez desata ola de críticas al posar con minivestido rojo (MICHAEL TRAN/AFP)

Desde que Jennifer López recebeu seus filhos Emme e Max Muñiz, que também são filhos de seu ex-parceiro Marc Anthony, o tempo voou. Os gêmeos já estão na adolescência e têm demonstrado sua habilidade herdada de seus famosos pais. A celebração de seu 16º aniversário foi um sonho se tornando realidade, até mesmo sendo realizada em um local desejado pelos adolescentes e, evidentemente, a estrela não hesitou em dizer sim a esse presente tão importante.

Um dia depois de celebrar a vida de seus jovens, Jennifer abriu sua conta no Instagram para publicar imagens de sua viagem ao Japão com eles. A cantora escreveu: "16. Viagem de aniversário 2024", com dois emojis de cocos, fazendo referência à forma como se refere aos seus gêmeos.

Max e Emme são vistos desfrutando de comida asiática em um vídeo publicado em sua conta do Instagram com o objetivo de experimentar novos costumes.

Ao vê-los, os internautas não hesitaram em deixar mensagens para a famosa, pois os jovens têm uma grande semelhança física com seus pais.

"O menino é idêntico ao pai", "Marc renasceu e ela é igual a JL", "Wow, o menino se parece muito com Marc", "As crianças são iguaizinhas a Marc, têm o rostinho dele", "Os dois são idênticos ao pai", são alguns dos comentários.

Muitos fãs do ex-casal se perguntam por que o cantor de salsa Marc Anthony não estava presente na celebração, sendo ele o pai dos gêmeos. Os argumentos sugerem que aparentemente o cantor teve compromissos inadiáveis que o impediram de comparecer.

Por que a relação de Jennifer Lopez e Marc Anthony acabou?

À beira de sofrer um ataque de ansiedade, a diva do Bronx explicou que percebeu que não podia mais continuar ligada ao artista porto-riquenho durante uma sessão de fotos para a L’Oreal. Tudo estava relacionado a questões de infidelidade e ao estilo de vida de diversão que Anthony levava.