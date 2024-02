“Vamos resolver no ringue”: na onda do boxe entre influencers, Cariúcha desafia Jojo Todynho

O sucesso financeiro do confronto entre Popó e Bambam deu uma aquecida no mercado da luta entre famosos e agora todo mundo quer se enfrentar em uma tentativa de engordar a conta bancária.

O desafio mais recente é da cantora e apresentadora Cariúcha para a rival Jojo Todynho. Cariúcha participou do programa Hora do Chupim, da Radio Metropolitana, e chamou a ex participante de A Fazenda para subir no ringue e resolver com ela suas pendências de uma vez por todas.

“Eu toparia. De boa. Dinheiro… Claro”, disse ao ser questionada pelos apresentadores do programa. “Eu iria. Vamos Jojo? Uma briga pra gente resolver isso, ver quem é a boa, eu topo… Ainda mais com dinheiro, com Pix”, disse.

Ela aproveitou a deixas para lançar o desafio no ar. “Vambora, Jojo, que aí a gente acaba logo com tudo. Acabou a picuinha e a gente resolve tudo no ringue”.

Cariúcha descartou, entretanto, qualquer possibilidade de se tornar amiga de Jojo e ainda tirou onda pelo fato da rival ter feito publicidade dela na Globo. “Meu nome lembrando na Globo… E ela é comentarista, né? Eu sou apresentadora”, disparou Cariúcha.

Sobre a possibilidade do confronto entre as duas acabar com um olho roxo, ela disse que não tem problema. “Ué, fazer o que? Que vença a melhor. É uma briga, uma vai apanhar e a outra vai bater, e tá tudo certo”, garantiu.