Todo mundo em risco! 3 momentos de pura tensão em Renascer

O resumo divulgado pela TV Globo deixou claro que o momento é de pura tensão em Renascer. Além da morte de José Inocêncio (Marcos Palmeira), que foi encomendada, outros personagens passam por reviravoltas interessantes nos próximos capítulos da novela da Globo. Confira tudo na lista abaixo!

Ladrão de roupas

Remake de Renascer: Egídio se apaixona por Joana e manda Tião Galinha para longe da fazenda (Paulo Belote/Globo)

A chegada de Joana (Alice Carvalho) em Renascer mexeu com o coronel Egídio (Vladimir Brichta) e, nos próximos capítulos da novela das 9, ela descobre que o vilão é quem rouba suas roupas do varal.

Morte de Inocêncio

A morte do protagonista de Renascer está encomendada e, em breve, o coronel Egídio continua com seu plano e tem uma conversa com o intermediário que contatou Damião (Xamã) para atentar contra José Inocêncio.

Em Renascer, José Inocêncio não será morto por Damião (Fábio Rocha/Globo)

LEIA TAMBÉM: Internado em São Paulo: novo transplante de Faustão não deve ser do coração

O que o vilão não sabe é que Damião contou tudo para Inocêncio e prometeu ainda ser fiel ao protagonista da novela da Globo. Além disso, Inácia (Edvana Carvalho) questiona o patrão sobre o mandante de sua morte, encomendada a Damião.

Romance em perigo

Falando em José Inocêncio, o personagem principal do remake avisa a Damião que Inácia e Chico (Mac Suara) não aceitam o casamento, e que ele não concorda que o funcionário leve Ritinha (Mell Muzzillo) embora da fazenda.

Renascer: Namoro de Damião e Ritinha pode acabar nos próximos capítulos da novela da Globo (Divulgação/Globo)

O elenco de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

LEIA TAMBÉM: Fátima Bernardes demitida da Globo? Apresentadora responde nas redes sociais