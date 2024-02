Terremoto na realeza: a pista chave que revelaria que Harry e Meghan Markle se separaram

Um rumor impactante começou a circular nos últimos dias, que, se for verdade, causaria alvoroço em todo o mundo, especialmente no Reino Unido. Isso aconteceu depois que uma especialista em assuntos da realeza afirmou que poderia haver uma separação entre Harry e Meghan Markle.

De acordo com a especialista Daniela Elser, seus "informantes" no Canadá teriam comunicado que existem problemas no casal.

Uma ruptura entre Meghan Markle e Harry?

De acordo com o informado por Elser, os duques de Sussex teriam começado a trabalhar em seus projetos separadamente.

"Na última semana, tanto Harry quanto Meghan fizeram grandes anúncios, com um novo acordo comercial na bolsa e uma nova grande entrevista televisiva transmitida para o mundo todo", afirmou.

Neste ponto, ele indicou que "o que difere nesses últimos desenvolvimentos é que cada um incluía apenas metade do casal profissional antes inseparável. Marque a hora, anote a data: 'Harry and Meghan Inc. está oficialmente acabada'".

"Em algum momento do último ano, o casal parece ter construído uma espécie de Muro de Berlim profissional no meio de suas vidas profissionais", afirmou.

É importante lembrar que há alguns dias Meghan Markle anunciou que se juntaria à equipe da "Lemonada" para continuar no mundo dos podcasts, mas sem mencionar Harry em suas palavras, o que confirma o que foi relatado por Elser.

“Estou orgulhosa de poder compartilhar agora que me juntarei à equipe brilhante da Lemonada para continuar com meu amor pelo podcasting. Poder ajudar uma empresa fundada por uma mulher com uma lista de podcasts que convidam à reflexão e são muito divertidos é uma maneira fantástica de começar o ano de 2024″, expressou.