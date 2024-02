Taylor Swift está hospedada em uma suíte em Sydney, onde a noite custa 25 mil dólares

Taylor Swift Getty imagens (Kevin Mazur/Getty Images for The Recording A)

A estrela pop Taylor Swift está causando alvoroço em sua visita a Sydney durante a etapa australiana de sua turnê Eras, e não apenas por suas incríveis performances. A cantora está hospedada na Villa Presidencial do luxuoso hotel Crown Sydney, localizado em Barangaroo, onde desfruta de uma vista deslumbrante da icônica Ópera de Sydney e da Ponte do Porto de Sydney do 88º andar deste majestoso edifício.

O preço desta experiência indulgente chega a 38 mil dólares australianos por noite, o que equivale a cerca de 25 mil dólares americanos. No entanto, para uma superestrela como Taylor Swift, o luxo e a privacidade oferecidos por esta suíte de primeira classe valem cada centavo.

A incrível suíte pela qual Taylor Swift paga 25 mil dólares por noite

A exclusiva suíte, que abrange 800 metros quadrados distribuídos em dois andares, oferece a Swift um oásis de luxo e conforto durante sua estadia na maior cidade da Oceania. No primeiro andar, a cantora conta com uma ampla gama de serviços, incluindo uma cozinha totalmente equipada, um bar, uma mesa de bilhar e uma sala multimídia.

Além disso, uma sala de jantar para dez pessoas, um escritório totalmente equipado e até um quarto para seu mordomo privado, caso precise. No segundo andar está o luxuoso quarto principal, que tem acesso direto ao impressionante banheiro, equipado com uma luxuosa banheira de hidromassagem e um chuveiro a vapor.

A suíte também possui um segundo quarto com cama de casal, perfeito para hóspedes adicionais, bem como uma sala de exercícios totalmente equipada com sauna de infravermelhos. Mas as comodidades não terminam aí.

Uma hospedagem dos sonhos

A suíte também possui uma sala de massagens, um terraço ao ar livre e uma espetacular piscina infinita privada e aquecida, onde Swift pode relaxar e desfrutar das vistas deslumbrantes da cidade. Além de aproveitar isso, Swift também encontrou tempo para explorar Sydney com seu parceiro, o jogador de futebol americano Travis Kelce.

O casal foi visto recentemente passeando pelo Zoológico de Sydney, desfrutando da companhia um do outro e da oportunidade de mergulhar na beleza natural da Austrália. Com sua turnê em pleno andamento, Taylor Swift continua a demonstrar por que é uma das artistas mais bem-sucedidas e aclamadas do mundo.