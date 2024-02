Revelada a polêmica razão pela qual Harry poderia ser expulso dos Estados Unidos

A solicitação de residência do príncipe Harry nos Estados Unidos está sob intenso escrutínio devido a várias controvérsias, desde as fortes revelações em seu livro de memórias até questionamentos sobre seu status migratório e atividades comerciais que se somam à longa lista de preocupações, seguidas de rumores de divórcio, seu afastamento da realeza e o diagnóstico de câncer de seu pai.

A situação migratória do príncipe Harry é um completo enigma cheio de problemas

O príncipe Harry, desde sua despedida da realeza britânica, estabeleceu sua residência em Montecito, Califórnia, nos Estados Unidos, junto com sua esposa, Meghan Markle, e seus filhos, Archie e Lilibet. No entanto, o status migratório no país está em questão devido a uma série de problemas que poderiam levar à sua expulsão.

Uma das principais questões que causou debate é a revelação em seu recente livro de memórias, onde o príncipe Harry revelou ter sido seduzido pelas drogas no passado. Isso tem causado preocupação entre o público, pois acham que ele deveria ser expulso por essas razões. Felizmente, as autoridades migratórias dos Estados Unidos, especificamente John Bardo, advogado da administração de Joe Biden, consideraram que as palavras de Harry não são suficientes para constituir prova irrefutável de consumo de drogas.

O príncipe Harry pode ser deportado por diferentes razões

Outro aspecto que tem causado polêmica é o tipo de visto com o qual o príncipe Harry entrou nos Estados Unidos. Samuel Dewey, advogado da Fundação Heritage, afirmou que o filho do rei Charles III entrou com um visto de categoria A, emitido exclusivamente para o corpo diplomático e representantes de governos estrangeiros.

No entanto, o príncipe Harry não está trabalhando para o governo britânico em solo americano, o que levantou algumas dúvidas sobre a legalidade de suas atividades comerciais e seus direitos de permanecer no país.