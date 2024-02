Rei Charles fica emocionado com mensagens de apoio que recebeu depois do seu diagnóstico de câncer

Recentemente, o Rei Charles III recebeu a visita do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, no Palácio de Buckingham e enviou uma mensagem agradecendo a seus súditos por todo o apoio que recebeu deles desde seu diagnóstico.

Vamos lembrar que no início do mês de fevereiro, o Palácio de Buckingham anunciou que o monarca foi diagnosticado com câncer de próstata e, por recomendação médica, não poderia mais cumprir com seus deveres reais. Em seu lugar, estaria seu filho mais velho e herdeiro do trono, o príncipe William.

Desde então, o Rei Charles III não foi visto novamente em público, o que alimentou ainda mais os rumores sobre o seu estado de saúde; no entanto, nesta reunião, ele pareceu estar em bom estado.

O Rei Charles III chorou com as mensagens de apoio que recebeu

O primeiro-ministro Rishi Sunak começou a reunião dizendo ao Rei Charles III que ficava feliz em vê-lo tão bem e que certamente todo o seu reino pensava o mesmo, pois estavam extremamente preocupados com seu bem-estar.

"Recebi tantas mensagens e cartões maravilhosos que a maior parte do tempo me fazem chorar", comentou o monarca britânico e acrescentou: "Tenho ouvido que tem havido muito mais atenção e interesse em importantes e maravilhosas organizações de caridade contra o câncer, muitas das quais tenho patrocinado há anos".

O primeiro-ministro Rishi Sunak respondeu que essas organizações que ajudam pessoas com câncer têm feito um trabalho incrível em todo o Reino Unido.

Por outro lado, em relação ao estado de saúde da atual princesa de Gales, Kate Middleton, o Palácio de Buckingham compartilhou um comunicado revelando que ela está se recuperando muito bem, então espera-se que retome suas responsabilidades reais após a Semana Santa.