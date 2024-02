“Qualquer doença une as famílias”, príncipe Harry sobre o câncer do rei Charles III

“Apesar dos problemas, família é família”, canta Ruben Blades em sua música ‘Amor y Control’, uma realidade que, assim como na maioria dos círculos familiares, foi recentemente evidenciada na realeza britânica, já que apesar de toda a polêmica que teve com seus entes queridos, o príncipe Harry viajou para o Reino Unido para ver seu pai, o rei Charles III, após descobrir que ele está com câncer.

O príncipe falou pela primeira vez sobre o reencontro com seu pai em uma entrevista com Will Reeve no programa ‘Good Morning America’, afirmando que soube do diagnóstico ao conversar com ele mesmo, conforme publicado por Quien.

"Estou grato pelo fato de ter conseguido pegar um avião e ir vê-lo e passar tempo com ele... Amo a minha família... Vejo a força da unidade familiar todos os dias... Acredito que qualquer doença une as famílias", afirmou, alimentando a possibilidade de uma reconciliação.

O entrevistador perguntou sobre a perspectiva de saúde do rei Charles, mas o príncipe Harry respondeu que “isso fica entre ele e eu”.

Com esta visita ao monarca, foi dado um passo importante que abre portas para futuros encontros, pelo menos foi o que Harry deixou claro ao dizer: "Tenho outros planos de viagem que me levarão através do Reino Unido ou de volta ao Reino Unido, então passarei por aqui e verei minha família o máximo que puder." No entanto, não se sabe se em futuras visitas ele estará acompanhado por sua esposa Meghan e seus dois filhos.

Harry e o rei Charles III

O Príncipe Harry, Meghan Markle e os filhos, Archie e Lilibet, e o Rei Charles III — Foto: Reprodução e Getty Images

Após a visita ao seu pai, circularam rumores de que supostamente Harry se recusou a falar com ele na presença da rainha consorte Camila. O príncipe queria que fosse apenas um encontro entre pai e filho, sem mais ninguém.

Como se recordará em suas memórias, o filho mais novo da falecida princesa Diana chamou sua madrasta Camila de “malvada”, acusando-a de vazar informações para a imprensa antes de se casar com o rei. Com essa declaração, Harry deixou claro que não se dá bem com ela.