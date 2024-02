Polêmica sobre a escolha da Miss Alemanha de 39 anos e de origem iraniana

A mulher mais bonita da Alemanha é Apameh Schönauer, uma mulher de 39 anos que tem dois filhos. A modelo foi coroada como Miss Alemanha em 24 de fevereiro, depois de derrotar oito concorrentes, e receberá o prêmio de Líder Feminina, que lhe concede um prêmio de 25 mil euros.

No entanto, há polêmica sobre o seu ganho, devido às novas regras do concurso, onde já não há limite de idade, também aceitam mulheres casadas com filhos e transexuais. "Esses concursos já devem tirar isso de "miss", isso já é outra coisa", dizem nos comentários.

“Outro internauta expressou: ‘Parece que estes prêmios já perderam a sua essência do que realmente eram’.”

Quem é Apameh Schönauer?

A berlinense nasceu em Teerã, capital do Irã, e fugiu com sua família aos 6 anos para poder viver em liberdade. Ela é arquiteta de profissão, tem 39 anos, é casada com um alemão e tem dois filhos.

Schönauer propõe ajudar as mulheres em seu ambiente por meio de coaching personalizado, além de fazer parte de sua equipe internacional de arquitetura.

Na sua proposta vencedora, Schönauer comprometeu-se a defender e promover os direitos das mulheres em situações sensíveis, mas quer focar nas mulheres do Irã. "Acredito que a Alemanha precisa abrir um pouco mais os braços e permitir que sejamos mais coloridos", explicou antes da final.

"Aqui encorajamos as mulheres a compartilhar suas histórias e experiências, inspirar-se e apoiar-se mutuamente para alcançar seu máximo potencial. Meu compromisso vai além das palavras, são ações que apoiam as mulheres", disse no concurso.

O diretor geral da Miss Germany Studios, Max Klemmer, declarou em setembro de 2023 que o limite de idade de 39 anos, que o concurso mantinha desde o início, seria eliminado, embora a idade mínima seja de 18 anos. Entre seus objetivos, eles mencionaram a eliminação de estereótipos e a busca por uma “verdadeira mulher empoderada”.