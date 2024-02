O filme que Sylvester Stallone considera um erro ter gravado

Sylvester Stallone, conhecido por seus icônicos papéis em filmes de ação como ‘Rocky’ e ‘Rambo’, é considerado um dos grandes ícones do cinema dos anos oitenta. No entanto, ao longo de seus mais de 50 anos de carreira, houve um filme que o próprio Stallone considera um erro ter gravado: ‘O Juiz’. Lançado em 1995, ‘O Juiz’ apostava na ficção científica e em um ambiente futurista, sendo inovador para a época em termos de produção e efeitos especiais.

Sylvester Stallone e o pior filme que ele atuou em sua opinião

Baseado na história em quadrinhos de John Wagner, o filme prometia ser uma aposta segura. No entanto, apesar de uma produção gigantesca que ultrapassou os 90 milhões de dólares, a resposta nas bilheterias foi desastrosa, arrecadando apenas 113 milhões. Stallone, ciente da má recepção do público, lamentou profundamente sua participação no filme. Ele reconheceu que o maior erro de sua carreira foi o manuseio descuidado de 'O Juiz', e expressou sua decepção por não ter conseguido transmitir a visão fantástica e futurista que esperava.

O filme prometia muito (Agencias)

O ator lamentou que o filme não tenha sido recebido como ele esperava e assumiu a responsabilidade pelo seu fracasso. Apesar de sua emoção inicial pelo conceito, o ator foi afetado pelas críticas dirigidas a ele.

Ele afirmou que, como o ator mais conhecido e com o perfil mais alto no projeto, acabou sendo o foco das críticas. Esse revés marcou o início de um período difícil em sua carreira, durante o qual participou de vários filmes e projetos como ator de voz, sem conseguir alcançar o sucesso.

No entanto, foi em 2006 que Stallone conseguiu retornar aos holofotes com Rocky Balboa, retomando o papel do famoso boxeador e mostrando que ainda tinha muito a oferecer na indústria cinematográfica. Embora ‘O Juiz’ tenha sido um tropeço em sua carreira, Stallone provou que os erros do passado não definem o futuro de um verdadeiro campeão da tela grande.