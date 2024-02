O detalhe particular e inovador no visual de Meghan Markle que não deixa ninguém indiferente Os duques de Sussex passaram em 14 de fevereiro no Canadá ( Karwai Tang/Foto: Getty Images)

Apesar de não pertencerem à realeza, os Duques de Sussex têm uma agenda internacional bastante comprometida, onde são vistos como um casal normal. Meghan Markle parece linda em cada evento que participa e o que mais chama a atenção é o seu espetacular cabelo.

O último evento em que Meghan Markle e o príncipe Harry foram vistos juntos em público foi na véspera do Dia dos Namorados, onde celebraram esse momento especial em Vancouver, Canadá, para o evento 'One Year to Go', que serviu como a contagem regressiva para os Jogos Invictus de Vancouver Whistler 2025, dos quais os duques são fundadores e anfitriões em cada edição.

No entanto, a imprensa especializada em realeza e estilo de vida não parou de falar sobre todos os detalhes que compuseram o estilo de Meghan durante aquela viagem às montanhas nevadas de Vancouver.