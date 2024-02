Laura Pausini: “Quando estou em casa e não estou trabalhando, parece que estou em um túmulo”

Laura Pausini deu uma entrevista e Laura Pausini falou sobre sua turnê atual. A cantora italiana compartilhou seus sentimentos sobre sua carreira e o quanto está animada para percorrer o mundo com a turnê em comemoração aos seus 30 anos de carreira musical.

“Podem passar os anos, mas algo que não perco é a curiosidade, essa é a coisa que mais sinto igual desde minha estreia no Festival de San Remo. Sou bastante sincera e não seria capaz, não sou atriz, não sou capaz de fingir e estar num palco sem a curiosidade e a ilusão. Todas as vezes que vou a um show ou faço uma entrevista, o contato humano é um plus, sem isso minha vida seria impossível, porque odeio ficar em casa (risos)”, afirmou Laura Pausini.

O seu percurso na música tem sido um processo de muito aprendizado, "parece incrível que depois de 30 anos, pelo menos no meu país, as músicas estejam no topo e a turnê esteja completamente esgotada. Te digo algo que aconteceu de forma muito estranha durante essas semanas, nestes 30 anos sempre fiz turnês pela Europa, onde sempre fui bem recebida, mas nunca tinha tido esgotamento total, não em todas as cidades. E este ano, depois de 30 anos, então eu imaginava que poderia perder um pouco de público, porque quando você tem quase 50 anos, não é o mesmo público que quando tem 20. Mas esta é a minha primeira turnê completamente esgotada em arenas gigantes na Europa. A saúde musical da Pausini está muito feliz, está no auge".

Laura Pausini platicó con Publimetro sobre sus próximos conciertos en México. (Fotos: Virgiinia Bettoja.)

A artista italiana iniciou sua turnê pela América Latina em 23 de fevereiro no Chile, depois visitará Argentina, Brasil, Peru, Equador, Colômbia e terminará no México.

"Estou muito curiosa para ver o que vai acontecer no México, porque é o país onde tive mais sucesso em toda a América, e para mim é importante voltar lá. Não se esqueça de que sou a italiana mais mexicana do mundo, isso é como um prêmio para mim que não quero mudar. Em muitos países da América a turnê já está esgotada, no México ainda não. Espero que possa ser assim, porque os pais da minha carreira latina são os mexicanos, então confio muito nisso", explicou.

Laura Pausini não é uma artista que aposta em colaborações. Ela nos explicou qual é o motivo.

“No meu caso, eu colaboro com alguém que realmente quero compartilhar uma mensagem ou aprender algo, porque muitas vezes as colaborações também devem ser uma escola para o próprio cantor, também a nível vocal. Quando com Michael Bublé, entrei em um estilo musical diferente do meu e ele me ensinou muito a usar uma maneira mais crooner, que é o estilo dele. Um dos meus últimos duetos foi com Carlos Rivera em uma música chamada ‘A solução’, que é uma música muito importante e eu queria compartilhá-la com ele. Se ele tivesse me dito que não, eu não teria chamado outra pessoa. Quando eu escuto uma música, às vezes sinto a voz de alguém e tento chamar essa pessoa. Não é porque eu devo fazer um dueto”, enfatizou.

"Claro que mil vezes também me perguntaram sobre fazer incursões, fazer duetos, mas se eu não sinto, prefiro não... Eu tenho uma dívida com o público pelo que me deu e quero ser totalmente autêntica, embora às vezes possa ter perdido oportunidades evitando alguns duetos que me propuseram, penso ter sido sempre muito honesta nisso", acrescentou.

Entre reprimendas e lado escuro

Laura Pausini revelou que, aos 49 anos, ainda é repreendida por sua mãe; além disso, falou sobre os momentos que mantém em segredo.

“Sabe o quê? Sou muito tagarela, como minha mãe me chama e ainda me repreende, mesmo tendo quase 50 anos. Ela diz que falo demais e conto muitas coisas sobre mim, mas eu me sinto confortável assim. Não tenho muitas coisas guardadas ou segredos que não compartilhei. Eu sou assim. Fico muito triste, quase apática, quando estou em casa e não estou trabalhando, parece que estou em um túmulo, sabe?”

Ele detalhou que tem um lado que poucos conhecem, "continuar em casa com nossos entes queridos é algo mágico, mas ao mesmo tempo, depois de dois dias eu morro e preciso viajar, esta é a coisa mais escura sobre mim. Não quero falar sobre depressão, porque é uma doença muito séria, mas as vezes em que me senti mais triste na vida foram quando não estava em turnê, quando não estava viajando para fazer promoção durante a pandemia foi um desastre para mim. Mesmo quando a pandemia acabou, comecei a viver meu trabalho de uma nova maneira. Agora, vivo de forma mais serena esse contato físico, porque acredito que é muito essencial. Acredito que as novas gerações - em geral - estão perdendo isso um pouco".

Detalhes dos shows

A artista promete uma experiência única em cada show, "acredito que é muito bonito trazer um show que não seja apenas um concerto de música, que é a coisa principal, mas também a nível visual do espetáculo em si seja algo importante, porque o show custa dinheiro, custa para as pessoas que vêm vê-lo e quero que voltem para casa felizes pelo que ouviram, mas também pelo que viram e viveram. O espetáculo dura duas horas e 45 minutos. Eu vou dividir o espetáculo em três momentos, que são o passado, o presente e o futuro. Terei um guarda-roupa totalmente diferente em relação à Itália e à Europa", detalhou.

“Vou trazer alguns vídeos privados com os quais quero falar sobre algumas músicas. Também haverá histórias e envolverei muito o público; algumas pessoas subirão ao palco comigo. É uma festa porque eu vim pela primeira vez cantar em espanhol em 1994, então é por isso que quis começar a turnê na Europa em 2023, porque foi aqui na Europa que comecei a cantar em 93. Agora em 2024 são 30 anos em espanhol e quero comemorar isso.” — Laura Pausini

Próximos concertos