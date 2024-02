“Há coisas que ainda não podemos contar”: o mistério sobre o estado de saúde de Kate Middleton aumenta

El color de pelo favorito de las mujeres de clase para renovar su look y que rejuveneció a Kate Middleton "Há coisas que não podemos contar": aumenta o mistério sobre o estado de saúde de Kate Middleton (Instagram: @_kate_middleton_royal)

Nenhuma pessoa consegue escapar dos problemas de saúde, nem mesmo a realeza britânica, mas 2024 tem sido particularmente desafiador para a família real com o diagnóstico do câncer do rei Charles III e uma cirurgia abdominal estranha à qual Kate Middleton foi submetida em janeiro passado, que a manteve hospitalizada por quase 15 dias.

Os problemas de saúde de Kate Middleton continuam sendo um mistério

Existem muitos rumores que o Palácio Real não quis esclarecer. Inicialmente, eles esclareceram que não se tratava de câncer, mas o que realmente aconteceu? Ninguém sabe, ou quem sabe não pode falar abertamente, daí surgiram muitos rumores sobre a intervenção cirúrgica, desde a doença de Crohn até a perda de um bebê.

Príncipe William e Kate Middleton Getty Images (Getty Images)

Agora não importa mais o quê, mas sim como está a princesa de Gales, pois após rumores de que ela foi entubada e colocada em coma induzido, o mais recente que tem circulado nas redes sociais é que Kate Middleton não está bem e não está se recuperando como era esperado.

Não há muitos detalhes sobre o motivo da cirurgia abdominal em janeiro de 2024, acredita-se que tenha sido uma histerectomia, o que significaria que o útero foi removido, daí a longa estadia no hospital e o processo de recuperação mais demorado.

A princesa de Gales não estaria evoluindo como esperado

A jornalista espanhola Concha Calleja, especialista na família real britânica, revelou ao programa Fiesta: "Há coisas que ainda não podemos contar", garantindo que a princesa "está evoluindo" mas "nem tudo tão favorável como a família real britânica gostaria que fosse".

Kate Middleton | (WPA Pool/Getty Images)

“A operação em si foi grave. Depois, houve complicações ainda mais graves. E os médicos tiveram que tomar uma decisão muito rápida, que foi induzi-la ao coma. E foi isso. A princesa não entrou em coma, foi induzida”, acrescentou a repórter.