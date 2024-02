Fim do mistério? Revelam a verdadeira razão pela qual Kate Middleton teria sido operada

Existem muitos rumores sobre o que realmente aconteceu com Kate Middleton em janeiro passado, quando ela passou por uma cirurgia abdominal. O Palácio de Buckingham revelou poucos detalhes, mas estranhamente se apressou em esclarecer que não tinha nada a ver com algum tipo de câncer. No entanto, eles se recusaram a explicar a razão da operação.

Kate Middleton: o mistério da saúde da princesa de Gales é revelado

Além disso, a princesa de Gales ficou internada por mais de 10 dias no hospital, o que parecia ser muito tempo se fosse realmente um procedimento programado ou de pouca preocupação. Então, as pessoas começaram a investigar e centenas de comentários cheios de especulações começaram a surgir.

Kate Middleton

Segundo internautas, uma cirurgia abdominal que requer passar tantos dias no hospital e depois manter repouso por várias semanas, como no caso de Kate Middleton e uma histerectomia, significa que a princesa de Gales teve o útero removido. A teoria é que ela sofreu um aborto espontâneo.

Kate Middleton teria sofrido a perda de seu bebê

A falta de clareza com que os canais oficiais têm relatado informações relacionadas à saúde de Kate Middleton tem causado uma infinidade de especulações e rumores. Chegou-se a dizer que ela estava intubada e em coma induzido, mas fontes próximas ao Palácio revelaram ao Daily Mail que isso era absurdo. No entanto, as pessoas se perguntam por que os fatos não são esclarecidos.

Kate Middleton

A menos que seja devido a um problema forte, especialistas em assuntos reais esclarecem que não o fariam. Segundo meios de comunicação internacionais, a operação abdominal teria ocorrido porque Kate Middleton foi ao hospital com fortes dores, resultantes de um problema na gravidez que resultou na perda do seu bebê.