Filho de Kim Kardashian aparece ao lado de Leo Messi, mas como sua mãe conseguiu isso?

Kim Kardashian usou suas redes sociais para se gabar da última conquista de seu filho Saint, que entrou de mãos dadas com Lionel Messi no campo da MLS antes da partida entre Inter Miami e LA Galaxy, o que gerou uma série de comentários nas redes.

A socialite não hesitou em compartilhar o vídeo do grande momento de seu filho, mas as críticas não pararam de surgir, considerando que ela usou suas influências em vez de dar a oportunidade a outra criança que realmente não teria a possibilidade de estar ao lado do considerado melhor jogador de futebol do mundo.

O filho mais velho da estrela de reality shows com seu ex-marido e rapper Kanye West é um fã de futebol, e por isso tem sido visto em vários jogos posando com várias estrelas do futebol.

Como é que Kim Kardashian conseguiu que o seu filho posasse com Lionel Messi?

“Saint caminhando ao lado de Messi no campo esta noite no jogo entre LA Galaxy e Inter Miami! Ele está vivendo o sonho absoluto!”, escreveu Kim Kardashian em sua conta do Instagram ao lado do vídeo de seu primogênito.

Após a notícia se espalhar, uma onda de comentários rapidamente surgiu nas redes questionando a forma como a influenciadora conseguiu fazer com que seu filho entrasse em campo ao lado de Messi e afirmam que foi graças ao seu dinheiro.

"Seria fantástico se alguma criança que realmente merecesse tivesse essa oportunidade", "O dinheiro pode comprar a felicidade. Debate encerrado", "Quem disse que o dinheiro não é tudo, estava mentindo. Até o Messi pode ser comprado", "Veja o que o dinheiro faz", comentaram alguns usuários."

Esta não é a primeira vez que o pequeno mostra ser um grande fã do Messi, pois ele até esteve presente na estreia do argentino no Inter Miami e conseguiu que ele autografasse sua camisa.

Diante do ódio que tem recebido, há aqueles que defenderam Kim e seu filho, assegurando que ele é um fã como qualquer outra criança e pediram para não menosprezar seu sonho por ter pais ricos e famosos.

"Saint é um grande fã de futebol e sempre o amou muito, o que o torna extremamente merecedor", "Você acha que ter uma família e recursos que o tornem possível e disponível para ele o tornam menos merecedor? Isso é um pensamento muito míope", "Qualquer criança que seja FÃ merece! Do que você está falando? Ele é uma criança e um grande fã de futebol. Por que as finanças de seus pais o tornariam menos digno deste momento? Não faz sentido", acrescentaram.

Kim tem levado seu filho para vários jogos de futebol e até já posou com outros como Neymar.